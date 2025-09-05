Evlenenlere 3, Çocuk Sahibi Olanlara 2 Asgari Ücret Verilecek! Detaylar Belli Oldu! Kimler Yararlanacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evlilik oranlarının azalması ve doğum oranlarının düşmesi, hem hükümetin hem de iş dünyasının öncelikli gündemlerinden biri haline geldi. 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından yeni düzenlemeler devreye girerken, MÜSİAD’dan da dikkat çeken bir adım geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD arasında imzalanan protokolle, evlenen çalışanlara 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olanlara ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlanacak.

300 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI KAPSAYACAK

MÜSİAD üyesi 1.025 şirketin destek verdiği proje kapsamında, 300 bini aşkın çalışanın faydalanması hedefleniyor. Sağlanacak maddi katkılar, Gelir Vergisi Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca vergiden ve SGK priminden muaf olacak.

EVLENECEKLERE 3, ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA 2 ASGARİ ÜCRET

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte bir yıl içinde çalışanlara yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlanacağını belirtti. Özdemir, "Firmalar, evlenecek çalışanlarına 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret hibe desteği verecek. Bu, aileyi sadece sözde değil fiilen koruduğumuzu gösteriyor" dedi.

AİLE YILI VİZYONUNUN GÜÇLÜ ADIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise iş dünyasının desteğiyle yürütülen uygulamanın, 'Aile Yılı' vizyonunun en somut projelerinden biri olduğunu vurguladı. Göktaş, "Ulusalda 42 marka, yerelde ise 1.366 kurum ile genç çiftlere yüzde 40’a varan indirim ve destek sağladık. Ayrıca kamuya ait sosyal tesislerin düğün ve nikâh için tahsisi konusunda da İçişleri Bakanlığı iş birliği yaptı. Çeşitli etkinliklerle aile değerlerimizin önemini topluma hatırlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

