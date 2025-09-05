Bakan Göktaş Duyurdu! O Ödemeler Hesaplarda, Hemen Kontrol Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca kişinin beklediği haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkların yatırılmaya başlandığını duyurdu.

7.1 MİLYAR LİRALIK ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILDI!

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Son olarak 10 bin 125 olan evde bakım maaşı 11.702 TL'ye yükseldi.

ÖDEMELER NEREDEN VE NASIL KONTROL EDİLİR?

Evde bakım maaşı için aylık ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden rahatlıkla sorgulanabilir. T.C. kimlik numarası ile e-Devlet şifreSİ kullanılarak sisteme giriş yaptıktan hemen sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklamak yeterli olacaktır. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazdıktan sonra 4747'e SMS atarak da sorgulama işlemleri yapılabilir.

Kaynak: AA