Türklerin En Çok Tercih Ettiği 10 Marka Açıklandı: Zirvedeki Model Şaşırttı
2025’in ocak-ağustos döneminde Türkiye’de otomobil satışlarında hangi markaların öne çıktığı belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında toplam 654 bin 413 sıfır otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde marka bazında en fazla tercih edilen marka ise Renault oldu.
Renault, 74 bin 139 satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markası olurken, pazar payı yüzde 11,3 olarak kaydedildi. Onu Volkswagen 47 bin 645 satışla takip ederken, Toyota 47 bin 264 adetle üçüncü sırada yer aldı. Fiat 46 bin 424, Hyundai 40 bin 907, Peugeot ise 37 bin 475 satış rakamına ulaştı.
MODEL BAZINDA CLIO ZİRVEYİ KAPTI
Model bazında bakıldığında da Renault Clio öne çıktı. 30 bin 444 adet satılan Clio, yılın en çok tercih edilen otomobili oldu. Tesla Model Y 25 bin 756 adetle ikinci sırada yer alırken, Renault Megane sedan 23 bin 46 satışla üçüncü oldu. Dördüncü sırada Togg T10X (21 bin 70), beşinci sırada ise BYD Seal U (18 bin 493) bulunuyor.
SUV HÂLÂ GÖZDE
Gövdelerine göre değerlendirildiğinde SUV otomobiller, 410 bin 891 satış ve yüzde 62,8 pay ile listenin başında yer aldı. Sedanlar yüzde 22,1 pay ve 144 bin 878 satışla ikinci sırada, hatchback modeller ise yüzde 14,2 pay ve 92 bin 716 satışla üçüncü sırada yer aldı.
Yakıt tipine göre satışlar ise şöyle: Benzinli otomobiller 304 bin 618 adetle yüzde 46,5 paya sahip olurken, hibritler 172 bin 366 adet ve yüzde 26,3 pay ile ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller 120 bin 857 adetle yüzde 18,5 pay alırken, dizel otomobiller 52 bin 253 adet ve yüzde 8 pay ile takip edildi. Otogazlı araçlar ise 4 bin 319 adet ve yüzde 0,7 pay ile listenin sonunda kaldı.
İLK 8 AYDA EN ÇOK SATILAN İLK 10 MARKA AÇIKLANDI
2025’in ocak-ağustos döneminde en çok satılan ilk 10 marka:
Renault – 74.139 adet
Volkswagen – 47.645 adet
Toyota – 47.264 adet
Fiat – 46.424 adet
Hyundai – 40.907 adet
Peugeot – 37.475 adet
BYD – 31.884 adet
Opel – 28.770 adet
Skoda – 26.455 adet
Citroën – 26.183 adet
