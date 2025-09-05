Ne Faiz, Ne Yatırım… Bankaların Yeni Gelir Kapısı Tepki Çekiyor! Yüzde 50 İndirim Gündemde

Bankaların faiz ve yatırım gelirleri gerilerken, vatandaşın ödediği komisyon, masraf ve sigortalar ana kazanç kapısı haline geldi. Tüketici dernekleri ve iş dünyası, bu ek maliyetlerin en az yüzde 50 azaltılmasını istiyor.

Bankaların 2025’in ilk yarısında açıkladıkları bilançolar dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Konut ve ihtiyaç kredilerinde zorunlu hale getirilen sigortalar ile ek masraflar, faiz gelirlerini geride bıraktı. Vatandaşın ödediği komisyon ve masraflar bankaların ana gelir kaynağına dönüşürken, tepkiler giderek artıyor.

FAİZDEN ÇOK MASRAF VE KOMİSYON

Ne Faiz, Ne Yatırım… Bankaların Yeni Gelir Kapısı Tepki Çekiyor! Yüzde 50 İndirim Gündemde - Resim : 1

Türkiye’deki dört büyük bankanın gelir tablosuna göre, 2025’in ilk altı ayında faiz ve yatırımlardan elde edilen kazanç, masraf ve komisyonların gerisinde kaldı. En çok alınan ücretler arasında EFT/havale bedelleri, kredi kartı aidatları, kredi tahsis ücretleri ve erken kapama cezaları öne çıkıyor. Ticari alanda ise teminat mektupları, akreditifler ve çek/senet işlemlerinden yüksek komisyonlar alınıyor. Sigorta aracılığıyla sağlanan gelirlerin de bazı bankalarda faiz gelirleriyle yarışır hale gelmesi dikkat çekiyor.

EK ÜCRETLER ARTIYOR

Sektör uzmanları, daralan faiz marjlarını kapatmak isteyen bankaların tüketicinin sırtına daha fazla yük bindirmeye başladığını belirtiyor. Bazı bankaların çalışanlarına, masraf ve komisyonları artırmaya yönelik talimatlar içeren mailler gönderdiği iddiası gündeme geldi.

Ne Faiz, Ne Yatırım… Bankaların Yeni Gelir Kapısı Tepki Çekiyor! Yüzde 50 İndirim Gündemde - Resim : 2

YÜZDE 50 AZALTILMASI GÜNDEMDE

Tüketici dernekleri, otomatik olarak işlem ücretlerine yansıtılan bu ek maliyetlerin kontrol edilemez noktaya geldiğini vurguluyor. İş dünyası da bankaların uyguladığı masraf ve komisyonlardan rahatsız. Özellikle kredi kartları üzerinden alınan ücretler konusunda, maliyetlerin en az yüzde 50 oranında azaltılması gerektiği yönünde çağrı yapılıyor.

Kaynak: Türkiye

Etiketler
Banka
