Özel Üniversite Fiyatları Rekor Kırdı! Fakülte Ücretleri 1,5 Milyon TL’yi Geçti! İşte En Pahalı Bölümler

Türkiye’de ekonomik koşullar her alanda olduğu gibi eğitim sektörünü de doğrudan etkiliyor. 2025-2026 akademik yılı öncesinde özel üniversiteler, açıkladıkları yeni öğrenim ücretleriyle hem öğrencileri hem de velileri şaşkına çevirdi. Yıllık ücretlerde yüzde 80’i bulan artışlar yaşanırken, bazı fakültelerde ücretler 1,5 milyon TL seviyesini geçti.

ENFLASYONU GERİDE BIRAKAN ARTIŞ

TÜİK’in resmi enflasyon verilerinin tartışıldığı bir dönemde özel üniversitelerdeki zam oranları enflasyonu katladı. Öğrenciler tercih ve kayıt döneminde yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldı. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar dolarken, özel üniversitelerde beklenen ilgi görülmedi. Üniversitelerden bazıları fakülte bazlı fiyat açıklarken, bazıları ise tüm bölümlere aynı ücreti yansıttı.

ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YENİ ÜCRETLER

Koç Üniversitesi: 1 milyon 75 bin TL olan yıllık ücret, yüzde 48 artışla 1 milyon 590 bin TL’ye yükseldi. Taksitli ödeme seçeneğinde güz dönemi ücreti 882 bin TL olarak belirlendi.

Sabancı Üniversitesi: Tüm lisans programları için ücret 1 milyon 595 bin TL oldu. Geçen yılki 1 milyon 100 bin TL’ye göre yüzde 45 zam yapıldı.

Bilgi Üniversitesi: Psikoloji bölümünün de bulunduğu Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin ücreti 745 bin TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye çıktı. Zam oranı yüzde 68. Diğer fakültelerde ücret 1 milyon 190 bin TL’ye yükseldi.

Bilkent Üniversitesi: Tüm programlarda öğrenim bedeli 620 bin TL’den 950 bin TL’ye çıkarıldı. Artış oranı yüzde 53.

TOBB ETÜ: Tıp fakültesi ücreti 840 bin TL’den 1 milyon 302 bin TL’ye yükseldi. Diğer bölümlerde ise ücret 930 bin TL olarak belirlendi. Zam oranı yüzde

TED Üniversitesi: Fakülte bazlı fiyatlandırmaya gitti. İngilizce öğretmenliği 820 bin TL, psikoloji ve mühendislik programları ise 920 bin TL oldu.

Başkent Üniversitesi: Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ücret yüzde 80 artışla 1 milyon 480 bin TL’ye yükseldi. Eczacılık fakültesi 1 milyon 200 bin TL’ye çıktı.

Çankaya Üniversitesi: Tüm bölümlerde ücret 585 bin TL’den 990 bin TL’ye çıkarıldı. Zam oranı yüzde 69.

Kadir Has Üniversitesi: İndirimli 342 bin TL olan yıllık ücret, 615 bin TL’ye yükseldi. Artış oranı yüzde 79.

Fenerbahçe Üniversitesi: Spor Yönetimi programı 220 bin TL’den 316 bin TL’ye çıktı. Zam oranı yüzde 44.

İstanbul Ticaret Üniversitesi: Tüm programlarda yıllık ücret 380 bin TL’den 665 bin TL’ye çıkarıldı. Zam oranı yüzde 75.

Medipol Üniversitesi: Tıp Fakültesi’nde zam oranı yüzde 144’ü buldu. Üniversitenin farklı fakültelerinde de yüzde 85’in üzerinde artış yapıldı. Öğrenciler bu zammı kampüste protesto etmişti.

