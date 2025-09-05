SGK Düğmeye Bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor: Çalışan Emeklilere Çifte Maaş Ödemesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek zorunda kalan emeklilere müjdeli haber verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düğmeye bastı. Uygulanacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emekliler ikinci maaş hakkı fırsatı tanınacak.

SGK DÜĞMEYE BASTI! ÇALIŞAN EMEKLİLERE ÇİFTE MAAŞ ÖDEMESİ

TES ile çalışanlar ve emekli olduktan sonra iş hayatına devam edenler, SGK dışında ikinci bir prim ödeme sistemine dahil edilecek. Bu primler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) modeline benzer şekilde işletilecek. Çalışan emekliler, maaşlarından en az %3 oranında katkı payı ödeyerek ikinci emeklilik hakkı kazanacak.

DEVLET VE İŞVEREN KATKISI OLACAK

Yeni sistem üçlü bir yapıyla işleyecek. Çalışanların ödediği primlere devlet yüzde30 katkı sunarken, işverenler de sisteme dahil edilecek. Böylece ikinci emeklilik için daha güçlü bir birikim oluşacak.

İKİNCİ EMEKLİLİĞİN ŞARTLARI NELER?

Sabah.com'dan Faruk Erdem'in haberine göre, Mevcut sistemde olduğu gibi 10 yıl prim ve 56 yaş emeklilik için yeterli. Ancak yeni düzenlemeyle yaş şartının 60’a çıkarılması gündemde. Emeklilik hakkı kazanıldığında katılımcılar ya düzenli maaş alabilecek ya da tüm birikimlerini toplu ödeme şeklinde çekebilecek.

Kaynak: Sabah