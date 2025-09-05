SGK Düğmeye Bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor: Çalışan Emeklilere Çifte Maaş Ödemesi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sayesinde 40’lı ve 50’li yaşlarındaki çalışanlar emeklilik hakkında yararlanmış oldu. Ancak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çoğu emekli olan kişi çalışma hayatına devam ediyor. Bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yeni bir düzenleme geliyor. Uygulanacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emekliler ikinci maaş hakkı kazanacak.

Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek zorunda kalan emeklilere müjdeli haber verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düğmeye bastı. Uygulanacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emekliler ikinci maaş hakkı fırsatı tanınacak.

SGK Düğmeye Bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor: Çalışan Emeklilere Çifte Maaş Ödemesi - Resim : 1

SGK DÜĞMEYE BASTI! ÇALIŞAN EMEKLİLERE ÇİFTE MAAŞ ÖDEMESİ

TES ile çalışanlar ve emekli olduktan sonra iş hayatına devam edenler, SGK dışında ikinci bir prim ödeme sistemine dahil edilecek. Bu primler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) modeline benzer şekilde işletilecek. Çalışan emekliler, maaşlarından en az %3 oranında katkı payı ödeyerek ikinci emeklilik hakkı kazanacak.

DEVLET VE İŞVEREN KATKISI OLACAK

Yeni sistem üçlü bir yapıyla işleyecek. Çalışanların ödediği primlere devlet yüzde30 katkı sunarken, işverenler de sisteme dahil edilecek. Böylece ikinci emeklilik için daha güçlü bir birikim oluşacak.

SGK Düğmeye Bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor: Çalışan Emeklilere Çifte Maaş Ödemesi - Resim : 2

İKİNCİ EMEKLİLİĞİN ŞARTLARI NELER?

Sabah.com'dan Faruk Erdem'in haberine göre, Mevcut sistemde olduğu gibi 10 yıl prim ve 56 yaş emeklilik için yeterli. Ancak yeni düzenlemeyle yaş şartının 60’a çıkarılması gündemde. Emeklilik hakkı kazanıldığında katılımcılar ya düzenli maaş alabilecek ya da tüm birikimlerini toplu ödeme şeklinde çekebilecek.

Kaynak: Sabah

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli maaşı
