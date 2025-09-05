Almanya'da Mercedes-Benz Hayati Sorun Nedeniyle 17 Bin Aracını Geri Çağırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alman Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), 2 Mart 2022 ile 23 Temmuz 2025 tarihleri arasında üretilen araçlarda direksiyon bağlantı vidasının gevşeyebileceğini açıkladı. Bu durum, direksiyonun devre dışı kalmasına yol açarak sürüş güvenliğini tamamen ortadan kaldırabilir. Şu ana kadar söz konusu kusurdan kaynaklı bir kaza rapor edilmedi ancak uzmanlar, bu riskin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguluyor.

ETKİLENEN MODELLER VE ÜLKE SAYISI

Geri çağırma kampanyası; C-Serisi (Baureihe 206), GLC ve GLC Coupé (Baureihe 254) ile elektrikli EQE (Baureihe 295) modellerini kapsıyor. Yalnızca Almanya’da 2 bin 651 aracın etkilendiği bildirildi.

ARAÇ SAHİPLERİNE RESMİ BİLDİRİM YAPILACAK

Mercedes-Benz, etkilenen araç sahiplerine posta yoluyla ulaşarak bilgilendirme yapacak. Kontroller, KBA referans numarası 15473R üzerinden yürütülecek. Yetkili servislerde yapılacak incelemelerde direksiyon bağlantısı kontrol edilecek ve gerekirse müdahale edilecek.

ŞASİ NUMARASIYLA SORGULANABİLİR

Araç sahipleri, şasi numaralarını (FIN) kullanarak Mercedes-Benz’in resmi internet sitesi veya KBA’nın çevrim içi veri tabanı üzerinden araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenebilecek.

“MÜŞTERİ GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ”

Markadan yapılan açıklamada, müşteri güvenliğinin her şeyin üzerinde tutulduğu vurgulanarak, sürecin şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütüleceği belirtildi. Mercedes-Benz, bu tür kusurların nadiren görüldüğünü ancak “sıfır risk” anlayışıyla hareket ettiklerini duyurdu.

Uzmanlar, araç sahiplerinin yetkili servislere zaman kaybetmeden başvurarak kontrollerini yaptırmalarının kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi