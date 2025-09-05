Enflasyon Beklentileri Aştı, Dolar Fırladı... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Her Şeye Rağmen 'İyimser'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyım atanmasının ardından Türk varlıklarında geniş çaplı bir satış dalgası tetiklenirken, ağustos ayı enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Ekonomik gidişat merak konusuyken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ise iyimserliğini koruduğunu belirtti.

Bloomberg'e açıklama yapan Başkan Karahan, Ağustos ayı enflasyon ve ikinci çeyrek büyüme verilerinin kırılımının, fiyat artışlarının yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek "Manşet büyüme oranı beklentilerin üzerinde olsa da GSYİH verilerinin bileşenlerine yakından baktığımızda talep koşullarının dezenflasyona destek vermeyi sürdürdüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANA EĞİLİMİ DEĞERLENDİRMEK DAHA SAĞLIKLI'

Yıllık enflasyonun önceki ay yüzde 33,5’ten ağustos ayında yüzde 33’e yavaşlasa da beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi hakkında Karahan, enflasyondaki ana eğilimin temel göstergelerinin "daha sağlıklı bir değerlendirme" olduğunu söyledi.

Yurt içindeki siyasi gelişmelerin Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne dair bir risk oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda Fatih Karahan, "Ekonomi dışı faktörlerin de finansal piyasalara yansıması olabiliyor. Bu gelişmelerin enflasyon görünümüne olan etkilerine reaksiyon veriyoruz" dedi.

Karahan, "Enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve talebin dezenflasyonu sekteye uğratmasına izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar, rezerv, cari denge, dolarizasyon gibi makro finansal açıdan önemli olan alanlarda elde ettiğimiz kazanımları korumak istiyoruz" diye konuştu ve olağanüstü bir durum olmadıkça enflasyon beklentilerini değiştirmeyeceklerini vurguladı.

