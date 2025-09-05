Ünlü Banka Duyurdu: IBAN Numaraları Değişiyor! Müşterisi Olanlar Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankadan yapılan açıklamaya göre geçiş süreci 12 Eylül 2025’te başlayacak, 26 Eylül’de ikinci aşamaya geçilecek. Gerekmesi halinde tüm değişikliklerin 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor.

MÜŞTERİLER SMS İLE BİLGİLENDİRİLİYOR



Enpara, değişim süreci öncesinde müşterilerine SMS ve uygulama bildirimi göndermeye başladı. Mesajlarda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu vurgulanırken, eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceği belirtildi. Ancak bu işlem için kullanıcıların cep şubesi veya internet şubesinden onay vermesi gerekiyor. Talimat verilmediği takdirde aktarım yapılmayacak.

ÜRÜNLER VE HİZMETLER AYNI KALACAK



Enpara Bank, mevcut avantajlı bankacılık anlayışını sürdürmeye devam edecek.

EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olacak.

Enpara kredi kartı aidatsız kullanılmaya devam edecek.

Kart numaraları ve şifrelerde değişiklik olmayacak.

Mobil uygulama “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenecek, girişler aynı şifre ile yapılacak.

QNB Group desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılacak.

KAMPANYALAR DEVAM EDECEK, ATM DÜZENİ DEĞİŞECEK



Banka, mevcut kampanyaların aynı şekilde süreceğini açıkladı. Ancak “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Bundan böyle Enpara kullanıcıları yalnızca QNB Finansbank ATM’lerinden ücretsiz işlem yapabilecek.

SİSTEMLERDE GECE KESİNTİLERİ YAŞANACAK



Veri aktarımı sırasında zaman zaman planlı kesintiler yapılacak. Bu kesintilerin özellikle gece saatlerinde olacağı ve müşterilerin önceden bilgilendirileceği duyuruldu.

YENİ IBAN BİLGİLERİNİ PAYLAŞMA ZAMANI



Milyonlarca Enpara müşterisi için yeni dönem başlarken, kullanıcıların düzenli para transferi yapan kişi ve kurumlara güncel IBAN numaralarını iletmeleri gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi