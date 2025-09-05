Kim Milyoner Olmak İster'de Şaşırtan Anlar! Yarışmacının Yanlış Cevabı Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de yarışmacılarla samimi diyaloglarıyla öne çıkan Oktay Kaynarca, yarışmanın temposunu yükselten anlara imza attı. Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Elif Sude Ilgın’ın yanıtı ise geceye damga vuran gelişmeler arasında yer aldı.

ELİF SUDE ILGIN YANLIŞ CEVAPLA GÜNDEM OLDU

Genç yarışmacı Ilgın, karşısına çıkan soruya verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Yanlış cevabın ardından salonda kısa süreli bir sessizlik yaşanırken, yanında bulunan yakını ise şaşkınlığını gizleyemedi.

YARIŞMADA UNUTULMAZ ANLAR

Ilgın’a yöneltilen soru şu oldu:

"Sinir hastalıklarıyla ilgili hastane bölümünün adı nedir?"

A: Mazeretiye

B: Variye

C: Asabiye

D: Beniye

Yarışmacı, doğru cevap olan “Asabiye” yerine “Beniye” şıkkını seçti. Bu yanıt stüdyoda şaşkınlık yarattı. Özellikle yanında bulunan yakını, ellerini yüzüne kapatarak tepkisini gizleyemedi.

ATV’nin sevilen yarışması, bu hafta da izleyicilere hem heyecan hem de eğlence dolu anlar yaşattı. Elif Sude Ilgın’ın yaşadığı talihsiz an, yarışmanın son bölümünün en çok konuşulan olayı oldu.

Kaynak: Haber Merkezi