Kim Milyoner Olmak İster'de Şaşırtan Anlar! Yarışmacının Yanlış Cevabı Olay Oldu

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde 23 yaşındaki Elif Sude Ilgın’ın yanlış cevabı stüdyoda şaşkınlık yarattı. Yarışmacının yakını ise o anlarda tepkisini gizleyemedi.

Son Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster'de Şaşırtan Anlar! Yarışmacının Yanlış Cevabı Olay Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de yarışmacılarla samimi diyaloglarıyla öne çıkan Oktay Kaynarca, yarışmanın temposunu yükselten anlara imza attı. Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Elif Sude Ilgın’ın yanıtı ise geceye damga vuran gelişmeler arasında yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Şaşırtan Anlar! Yarışmacının Yanlış Cevabı Olay Oldu - Resim : 1

ELİF SUDE ILGIN YANLIŞ CEVAPLA GÜNDEM OLDU

Genç yarışmacı Ilgın, karşısına çıkan soruya verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Yanlış cevabın ardından salonda kısa süreli bir sessizlik yaşanırken, yanında bulunan yakını ise şaşkınlığını gizleyemedi.

YARIŞMADA UNUTULMAZ ANLAR

Ilgın’a yöneltilen soru şu oldu:

"Sinir hastalıklarıyla ilgili hastane bölümünün adı nedir?"

A: Mazeretiye
B: Variye
C: Asabiye
D: Beniye

Yarışmacı, doğru cevap olan “Asabiye” yerine “Beniye” şıkkını seçti. Bu yanıt stüdyoda şaşkınlık yarattı. Özellikle yanında bulunan yakını, ellerini yüzüne kapatarak tepkisini gizleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Şaşırtan Anlar! Yarışmacının Yanlış Cevabı Olay Oldu - Resim : 2

ATV’nin sevilen yarışması, bu hafta da izleyicilere hem heyecan hem de eğlence dolu anlar yaşattı. Elif Sude Ilgın’ın yaşadığı talihsiz an, yarışmanın son bölümünün en çok konuşulan olayı oldu.

Yasemin Özilhan’dan Boşanma Sonrası Bomba Açıklama! Herkes Aldatma Söylentilerini Konuşuyordu, Gerçeği AçıkladıYasemin Özilhan’dan Boşanma Sonrası Bomba Açıklama! Herkes Aldatma Söylentilerini Konuşuyordu, Gerçeği AçıkladıMagazin
YKS Çıkışında Babası Çiçekle Karşılamıştı… Çimen Gülen, Yarışmada Ödül KazandıYKS Çıkışında Babası Çiçekle Karşılamıştı… Çimen Gülen, Yarışmada Ödül KazandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kim Milyoner Olmak İster ATV
Son Güncelleme:
SGK Düğmeye Bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor: Çalışan Emeklilere Çifte Maaş Ödemesi Emeklilere Çifte Maaş Fırsatı
Yasemin Özilhan’dan Boşanma Sonrası Bomba Açıklama! Herkes Aldatma Söylentilerini Konuşuyordu, Gerçeği Açıkladı Yasemin Özilhan’dan Boşanma Sonrası Bomba Açıklama! Herkes Aldatma Söylentilerini Konuşuyordu
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme Geldi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e Yeni Gönderme!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Ardından Arzu Sabancı’dan Büyük İtiraf: Günler Sonra Sessizliğini Bozdu Arzu Sabancı’dan Büyük Hande Erçel İtirafı: Ayrılık Krizinin Ardından Sessizliğini Bozdu
Avrupa’da Destan Yazmıştık! EuroBasket 2025'te Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu: İşte Türkiye’nin Rakibi İşte Türkiye'nin Son 16 Turundaki Rakibi
1,5 Ay Sonra İlk Kez Görüldü! Kate Middleton’ın Son Hali Çok Konuşuldu 1,5 Ay Sonra İlk Kez Görüldü! Kate Middleton’ın Son Hali Çok Konuşuldu
ÇOK OKUNANLAR
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden: Sağanak, Fırtına ve Çöl Tozu... Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye
Düden Şelalesi’nden Düşen Kadının Cesedi Sıçan Adası’nda Bulundu Meşhur Şelalede Facia! Cansız Bedeni Sıçan Adası'nda Bulundu
Putin'den Avrupa'ya Rest! 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...' 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...'