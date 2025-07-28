YKS Çıkışında Babası Çiçekle Karşılamıştı… Çimen Gülen, Yarışmada Ödül Kazandı

YKS çıkışında babasının çiçekle karşıladığı Çimen Gülen, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasından ödül kazandı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı yarışmada sergilediği performansla beğenisini kazanan Çimen Gülen, hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

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YKS Çıkışında Babası Çiçekle Karşılamıştı… Çimen Gülen, Yarışmada Ödül Kazandı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında babasının çiçeklerle karşıladığı görüntülerle Türkiye’nin gündemine oturan Çimen Gülen, başarı hikâyesine bir yenisini daha ekledi. Çimen Gülen, katıldığı bir bilgi yarışmasında 100 bin TL'lik ödülü kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

YKS Çıkışında Babası Çiçekle Karşılamıştı… Çimen Gülen, Yarışmada Ödül Kazandı - Resim : 1

BABASI HER ZAMAN YANINDA

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programında yer alan Çimen Gülen, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Yarışma boyunca samimi ve duygusal anlar yaşandı.

YKS Çıkışında Babası Çiçekle Karşılamıştı… Çimen Gülen, Yarışmada Ödül Kazandı - Resim : 2

Programın sonunda Kaynarca, Çimen’i kutlayarak bu başarıda en büyük pay sahibi olan isimlerden birinin de babası olduğunu söyledi. Baba-kız arasındaki sıcak ilişki izleyicilerin takdirini topladı.

Kaynak: İHA

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