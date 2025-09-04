1,5 Ay Sonra İlk Kez Görüldü! Kate Middleton’ın Son Hali Çok Konuşuldu

Galler Prensesi Kate Middleton, bir buçuk aylık aranın ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Yeni saç rengiyle gündeme oturan Kate için sosyal medyada “solgun ve yorgun görünüyor” yorumları yapıldı.

Son Güncelleme:
1,5 Ay Sonra İlk Kez Görüldü! Kate Middleton’ın Son Hali Çok Konuşuldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden biri haline gelen Galler Prensesi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra yeniden kamuoyu karşısına çıktı. En son 14 Temmuz’da Wimbledon Tenis Turnuvası’nda görülen Kate, yaklaşık bir buçuk ay süren sessizliğin ardından Prens William ile birlikte Londra’daki Doğal Tarih Müzesi’ni ziyaret etti.

SAÇ RENGİ ZİYARETİN ÖNÜNE GEÇTİ

1,5 Ay Sonra İlk Kez Görüldü! Kate Middleton’ın Son Hali Çok Konuşuldu - Resim : 1

2013 yılından bu yana müzenin patronu olan Prenses, ziyaretinde doğayı yansıtan toprak tonlarında kıyafetler tercih etti. Ancak dikkatler en çok saçlarına çevrildi. Daha önce koyu renkte kullandığı saçlarını belirgin şekilde açtıran Kate’in yeni imajı sosyal medyada geniş yankı buldu.

"YIKIK VE YORGUN" YORUMLARI

Beğenenler olsa da birçok hayranı, prensesin koyu saç renginin kendisine daha çok yakıştığını dile getirdi. Bazı kullanıcılar saçlarının kaynakla uzatıldığını, hatta peruk olabileceğini öne sürdü. Yeni rengin Kate’i solgun gösterdiğini savunanlar, sağlığı konusunda endişelerini de dile getirdi.

1,5 Ay Sonra İlk Kez Görüldü! Kate Middleton’ın Son Hali Çok Konuşuldu - Resim : 2

Sosyal medya yorumlarında, Kate’in oldukça zayıf ve yorgun göründüğü de dikkat çekti. Birçok kişi prensesin birkaç kilo almasının daha sağlıklı bir görünüm kazandıracağını belirtti. Bazıları ise saçlarının uzun halinin Kate’i olduğundan daha yaşlı gösterdiğini savundu.

ZİYARETİN AMACI YENİLENEN BAHÇE

Saç tartışmaları gölgesinde kalsa da, ziyaretin asıl amacı müzenin yenilenen bahçesini görmekti. Kate ve William, bahçeyi gezerken öğrencilerle bir araya geldi. Hatta yağmur yağdığı sırada Kate, elindeki şemsiyeyle hem kendisini hem de küçük öğrencileri ıslanmaktan korudu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Ardından Arzu Sabancı’dan Büyük İtiraf: Günler Sonra Sessizliğini BozduHande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Ardından Arzu Sabancı’dan Büyük İtiraf: Günler Sonra Sessizliğini BozduMagazin

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada UçuştuYasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada UçuştuMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kate Middleton Kraliyet ailesi
Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme Geldi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e Yeni Gönderme!
Fenerbahçe’nin Yeni Orta Sahası Mourinho’nun Memleketinden Geliyor! Görüşmeler Resmen Başladı: 18 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun Mourinho Gitti O Geliyor
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Ardından Arzu Sabancı’dan Büyük İtiraf: Günler Sonra Sessizliğini Bozdu Arzu Sabancı’dan Büyük Hande Erçel İtirafı: Ayrılık Krizinin Ardından Sessizliğini Bozdu
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi