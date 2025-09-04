1,5 Ay Sonra İlk Kez Görüldü! Kate Middleton’ın Son Hali Çok Konuşuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden biri haline gelen Galler Prensesi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra yeniden kamuoyu karşısına çıktı. En son 14 Temmuz’da Wimbledon Tenis Turnuvası’nda görülen Kate, yaklaşık bir buçuk ay süren sessizliğin ardından Prens William ile birlikte Londra’daki Doğal Tarih Müzesi’ni ziyaret etti.

SAÇ RENGİ ZİYARETİN ÖNÜNE GEÇTİ

2013 yılından bu yana müzenin patronu olan Prenses, ziyaretinde doğayı yansıtan toprak tonlarında kıyafetler tercih etti. Ancak dikkatler en çok saçlarına çevrildi. Daha önce koyu renkte kullandığı saçlarını belirgin şekilde açtıran Kate’in yeni imajı sosyal medyada geniş yankı buldu.

"YIKIK VE YORGUN" YORUMLARI

Beğenenler olsa da birçok hayranı, prensesin koyu saç renginin kendisine daha çok yakıştığını dile getirdi. Bazı kullanıcılar saçlarının kaynakla uzatıldığını, hatta peruk olabileceğini öne sürdü. Yeni rengin Kate’i solgun gösterdiğini savunanlar, sağlığı konusunda endişelerini de dile getirdi.

Sosyal medya yorumlarında, Kate’in oldukça zayıf ve yorgun göründüğü de dikkat çekti. Birçok kişi prensesin birkaç kilo almasının daha sağlıklı bir görünüm kazandıracağını belirtti. Bazıları ise saçlarının uzun halinin Kate’i olduğundan daha yaşlı gösterdiğini savundu.

ZİYARETİN AMACI YENİLENEN BAHÇE

Saç tartışmaları gölgesinde kalsa da, ziyaretin asıl amacı müzenin yenilenen bahçesini görmekti. Kate ve William, bahçeyi gezerken öğrencilerle bir araya geldi. Hatta yağmur yağdığı sırada Kate, elindeki şemsiyeyle hem kendisini hem de küçük öğrencileri ıslanmaktan korudu.

