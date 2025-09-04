Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme Geldi

Arzu Sabancı, geçtiğimiz hafta oğluyla ilişkisi biten Hande Erçel’e "Cehalet" sözleriyle yaptığı göndermenin ardından bu kez Yunanistan’dan paylaştığı fotoğraflarla gönderme yaptı.

Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Çiftin ayrılığının ardından gözler, ilişkiyi onaylamadığı konuşulan Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’ya çevrildi. Arzu Sabancı’nın peş peşe sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.

"CEHALET" PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme Geldi - Resim : 1

Ayrılığın hemen ardından yaptığı sözlü göndermelerle gündem olan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından, "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşmıştı. Bu ifadeler, Hande Erçel’e üstü kapalı bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

AYNI OTELE GİTTİ

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme Geldi - Resim : 2

Arzu Sabancı'dan ikinci gönderme gecikmedi. Sabancı bu kez, Hande Erçel ve oğlu Hakan Sabancı’nın geçtiğimiz yıl tatil için tercih ettiği Yunanistan’daki otele gitti. Buradan peş peşe paylaştığı kareler, magazin kulislerinde "Erçel’e ikinci gönderme" şeklinde yorumlandı.

İLİŞKİ BİTTİ, PAYLAŞIMLAR BAŞLADI

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme Geldi - Resim : 3

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın biten ilişkisine dair net bir açıklama yapılmazken, ayrılığın ardından Arzu Sabancı’nın hem manidar sözleri hem de aynı otelden yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Sabancı’nın oğlunun ayrılığından memnun olduğu görüşü öne çıktı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez AçıkladıHande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez AçıkladıMagazin

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada UçuştuYasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada UçuştuMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hande Erçel Hakan Sabancı
Son Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ ‘Dublör’ Sessizliğini Bozdu! Sahneden Medyaya Taşan Aksiyon… Tek Sözüyle Herkesi Susturdu Sahneden Medyaya Taşan Aksiyon... ‘Dublör’ Sessizliğini Bozdu
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada Uçuştu Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! İhanet İddiaları Havada Uçuştu
Meriç Aral ile Serkan Keskin İlk Bebeklerine Kavuştu! Oğullarına Verdikleri İsim Ortaya Çıktı Ünlü Çiftten Müjde! Oğullarının İsmi Belli Oldu
Dursun Özbek’ten Olay Yaratacak Barış Alper Kararı! Takımdaki Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak
Uzak Şehir'de Yeni Sezon Öncesi Deprem! Aniden Diziden Ayrıldılar Uzak Şehir'de Yeni Sezon Öncesi Deprem
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti