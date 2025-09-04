Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Çiftin ayrılığının ardından gözler, ilişkiyi onaylamadığı konuşulan Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’ya çevrildi. Arzu Sabancı’nın peş peşe sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.

"CEHALET" PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ayrılığın hemen ardından yaptığı sözlü göndermelerle gündem olan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından, "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşmıştı. Bu ifadeler, Hande Erçel’e üstü kapalı bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

AYNI OTELE GİTTİ

Arzu Sabancı'dan ikinci gönderme gecikmedi. Sabancı bu kez, Hande Erçel ve oğlu Hakan Sabancı’nın geçtiğimiz yıl tatil için tercih ettiği Yunanistan’daki otele gitti. Buradan peş peşe paylaştığı kareler, magazin kulislerinde "Erçel’e ikinci gönderme" şeklinde yorumlandı.

İLİŞKİ BİTTİ, PAYLAŞIMLAR BAŞLADI

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın biten ilişkisine dair net bir açıklama yapılmazken, ayrılığın ardından Arzu Sabancı’nın hem manidar sözleri hem de aynı otelden yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Sabancı’nın oğlunun ayrılığından memnun olduğu görüşü öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi