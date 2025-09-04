Kıvanç Tatlıtuğ ‘Dublör’ Sessizliğini Bozdu! Sahneden Medyaya Taşan Aksiyon… Tek Sözüyle Herkesi Susturdu

Aile dizisinde dublör kullandığı ortaya çıkan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dublörü Mehmet Tan’ın ajansı tarafından işten çıkarılmasına tepki gösterdi. Dublörüne destek veren Tatlıtuğ “Hiç kimsenin, özellikle set emekçilerinin işinden olmasını istemem” diyerek, Mehmet Tan ile yeniden çalışmak istediğini ifade etti.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı, Show TV’nin fenomen dizisi Aile’de Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yapan oyuncu Mehmet Tan, bir aksiyon sahnesini paylaşmıştı.

Yıllar önce final yapan dizideki ateş yakma sahnesinde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un değil, dublörü Mehmet Tan’ın yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ‘Dublör’ Sessizliğini Bozdu! Sahneden Medyaya Taşan Aksiyon… Tek Sözüyle Herkesi Susturdu - Resim : 1
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı Aile dizisinden bir sahne

Söz konusu görüntünün ardından Kıvanç Tatlıtuğ’a tepkiler çığ gibi büyümüştü. Sosyal medyada “Sahneyi dublör çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” ve “Ateşi bir dublör yakıyor” gibi yorumlar gündem olmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ‘Dublör’ Sessizliğini Bozdu! Sahneden Medyaya Taşan Aksiyon… Tek Sözüyle Herkesi Susturdu - Resim : 2

Yaşanan gelişmelerin ardından Mehmet Tan, çalıştığı dublör ajansı tarafından işten çıkarıldığını duyurmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ‘Dublör’ Sessizliğini Bozdu! Sahneden Medyaya Taşan Aksiyon… Tek Sözüyle Herkesi Susturdu - Resim : 3
Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan oyuncu Mehmet Tan

İŞİNE SON VERİLDİ

Mehmet Tan, sahnenin gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne çok paylaşıldı. Bunun ardından bağlı olduğum ajans beni arayarak işime son verildiğini bildirdi” ifadelerini kullanmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ‘Dublör’ Sessizliğini Bozdu! Sahneden Medyaya Taşan Aksiyon… Tek Sözüyle Herkesi Susturdu - Resim : 4

KIVANÇ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tartışmaların büyümesi üzerine Kıvanç Tatlıtuğ da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, setlerde ekip ruhuyla çalışıldığını vurguladı.

"İŞİNDEN OLMASINI İSTEMEM"

Tatlıtuğ, şu ifadeleri kullandı: Setlerde yönetmenden ışıkçıya, kostümcüden dublöre kadar büyük bir ekip olarak çalışıyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bazı sahnelerde birlikte yer aldık. Söz konusu paylaşımı kendi inisiyatifiyle yapmış. Çalıştığı ajansla yaşadığı süreci bilmiyorum, bu yüzden doğrudan yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki hiç kimsenin, özellikle set emekçilerinin işinden olmasını istemem. Mehmet Tan’la ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecekteki projelerde tekrar çalışmayı umuyorum.

Etiketler
Kıvanç Tatlıtuğ Aile Show TV
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
