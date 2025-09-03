Dublörü İşten Çıkarılmıştı... Kıvanç Tatlıtuğ'dan İlk Açıklama Geldi

Dublör kullandığı ortaya çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, dublörün işten çıkarılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Tatlıtuğ, "Şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim" dedi.

Son Güncelleme:
Dublörü İşten Çıkarılmıştı... Kıvanç Tatlıtuğ'dan İlk Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Aile’ dizisinin tehlikeli sahnelerinin çekiminde Tatlıtuğ’un dublör kullandığı anlaşılmış ve bu anlar kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan, kamera arkası görüntülerini paylaşmıştı.

Sosyal medyada "Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” yorumları yapılırken, dublör Tan ise çalıştığı ajanstan işten çıkarıldı.

Tan, işten çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım video gündem oldu ve bu süreçten sonra çalıştığım şirket, artık benimle çalışmak istemediğini söyledi” derken, artık dublörlük yapmak istemediğini kaydetti.

Dublörü İşten Çıkarılmıştı... Kıvanç Tatlıtuğ'dan İlk Açıklama Geldi - Resim : 1

DESTEK ÇIKTI

Kıvanç Tatlıtuğ da yaptığı paylaşımda işten çıkarılan dublöre destek çıktı. Tatlıtuğ şunları şöyledi:

"Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.

Halit Yukay'la Son Konuşmasını Anlattı: 'Bir Ses Duydum...'Halit Yukay'la Son Konuşmasını Anlattı: 'Bir Ses Duydum...'Gündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kıvanç Tatlıtuğ
Son Güncelleme:
Milli Takım’dan Kafaları Karıştıran Görüntü! Gruplaşma Mı Başladı? Tepkiler Çığ Gibi Kafa Karıştıran Görüntü!
YouTube Artık Denetleyecek... Gerçekten Aile misiniz? YouTube Denetleyecek! Gerçekten Aile misiniz?
Türkiye’nin 81 İlinde Mağazası Bulunuyordu: Giyim Devi 450 Kişiyi Kapının Önüne Koydu! Türkiye'nin Giyim Devi 450 Kişiyi İşten Çıkardı
İsrail Gazze'deki Kanlı Planında İkinci Aşamaya Geçti Gazze'de Adım Adım Yeni Katliama...
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Kongre İptali Kararının Ardından... CHP İstanbul İl Delegeleri'nden 'Olağanüstü Kongre' Hamlesi CHP İstanbul İl Delegeleri'nden Flaş Hamle
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi