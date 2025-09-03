Dublörü İşten Çıkarılmıştı... Kıvanç Tatlıtuğ'dan İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Aile’ dizisinin tehlikeli sahnelerinin çekiminde Tatlıtuğ’un dublör kullandığı anlaşılmış ve bu anlar kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan, kamera arkası görüntülerini paylaşmıştı.

Sosyal medyada "Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” yorumları yapılırken, dublör Tan ise çalıştığı ajanstan işten çıkarıldı.

Tan, işten çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım video gündem oldu ve bu süreçten sonra çalıştığım şirket, artık benimle çalışmak istemediğini söyledi” derken, artık dublörlük yapmak istemediğini kaydetti.

DESTEK ÇIKTI

Kıvanç Tatlıtuğ da yaptığı paylaşımda işten çıkarılan dublöre destek çıktı. Tatlıtuğ şunları şöyledi:

"Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.

