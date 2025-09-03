İsrail Gazze'deki Kanlı Planında İkinci Aşamaya Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail, Gazze’deki saldırılarını 2 yıldır sürdürürken, bölgenin tamamını işgal planı boyut atladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'deki Gideon operasyonlarının ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

Zamir, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gelerek, Gazze şehrinde incelemelerde bulundu. Zamir, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını belirterek, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek üzere 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasına girmiş bulunuyoruz. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de ulusal bir görevdir. Hamas yenilgiye uğratılana kadar onun ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğiz" dedi.

GAZZE İNSANLIK DIŞI ABLUKA ALTINDA

İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ekim 2023'ten beri katliam ve açlık dayatması altında olan Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak "tamamen işgal" planını devreye sokmuş ve adım adım ilerleyişini sürdürüyordu.

Gazze’de saldırılar ve açlık nedeniyle can kayıpları her geçen gün artarken, milyonlarca insan da göçe zorlanıyor.

