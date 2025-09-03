CHP'li Başkanın Ailesine Molotoflu Saldırının İzi Londra’ya Uzandı!

CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesinin evine düzenlenen molotofkokteyli saldırısının izi yurtdışına uzandı. Azmettirici olduğu iddia edilen O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 1 Eylül gecesi Köksal’ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi’ndeki eve molotofkokteyli atılmış, çıkan yangın komşuların müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 Eylül'de 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "kasten yangın suretiyle mala zarar vermek" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, saldırganların ifadeleri, mesajlaşmaları ve banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Bu incelemeler sonucunda, saldırıyı azmettirdiği değerlendirilen O.K. isimli şahsın kimliği tespit edildi. O.K.'nin İngiltere’nin başkenti Londra’da olduğu belirlenirken, hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunuldu.

Soruşturmada bir diğer gelişme ise O.K. ile bağlantılı olduğu tespit edilen E.U.’nun İzmir’de gözaltına alınması oldu. E.U., işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Muğla’ya götürüldü

