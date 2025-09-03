Kapalıçarşı'da Milyarlık Vurgunun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Böylesi Görülmesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaçak pırlanta konusunda tarihin en büyük operasyonu olarak belirtilen, İstanbul’da ülkeye kaçak yollarla ziynet eşyaları ve değerli taşlar sokarak ticaretini yapan kişilere yönelik soruşturma kapsamında Kapalıçarşı’da gözaltına alınan 43 şüpheliden 30’u tutuklanmıştı.

A Haber’de yer alan habere göre, operasyon perde arkasının detayları ortaya çıktı.

Kaçak pırlantaların çıkış noktasının Hindistan olduğu bildirildirken, operasyonun yalızca Türkiye sınırlarında yapılmadığı kaydedildi.

'HİNDİSTAN'DAN DUBAİYE...'

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, pırlanta kaçakçılığının ayrıntılarını, “Hindistan'dan Dubai'de bir yönetici belirleniyor. Bu yöneticiye teslim edildikten sonra burada belli kuryeler var. Bu kuryelerin her biri bunları Türkiye'ye götürmek üzere yolculuğa çıkıyor. Bunların içerisinde kadınlar da var. Turist olarak gitmiş orada gelirken bu taşları üzerinde taşıyorlar. Çünkü bunların normal X-Ray'den geçirdiğinizde görülüyor ama normal kontrol kapısında geçtiğinizde bunu görmüyor” ifadeleriyle anlattı.

Pırlantaların ‘token tekniği’ ile Türkiye’ye getirildiği kaydedilirken, Karataş, “Dubai'deki yönetici Türkiye'deki ürünü teslim alacak kişiden bir para üzerinden bir seri numarası istiyor. Bu seri numarasının fotoğrafını çekiyor. Dubai'dekine gönderiyor. O da kendi kuryelerinde son verecek olan kişiye diyor ki gittiğinde diyor bu parayı sana gösteren kimse kim olduğunu sorgulamana gerek yok. O kişiye teslim edeceksin diyor. Ve ürün verilen o müşteriye gittiğinde seri numarası üzerinde olduğu parayı müşteri tarafından gösteriliyor ve seri numarası uyuştuğu takdirde karşısındakinin kim olduğuna bakmadan artık onu teslim ediyor” diyerek kaçakçılığın işleyiş şemasını anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi