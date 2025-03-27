3 Banka 3 Tahmin! Altın Fiyatları için Vites Yükselttiler: Bu Rakamları İlk Kez Duyacaksınız

Altın fiyatları hem ons hem de gram bazında rekorlarını bir bir kırarken küresel finans kuruluşları 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda Goldman Sachs ve Bank of America (BofA) sarı metalde fiyat tahminlerine ilişkin açıklama yaptı.

Goldman, 2025 yıl sonu için altın tahminlerini daha önce belirttiği 3100 dolardan 3300 dolara yükseltirken, hedef aralığını 3250-3520 dolar olarak belirledi.

Bank of Amerika ise ABD’nin ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngörerek 2025 yılında 2750 dolar, 2026 yılında ise 2625 dolar olarak öngördüğü altın fiyatlarını sırasıyla 3063 dolar ve 3350 dolar olarak güncelledi.

ANZ de altın tahminlerini güncelleyen kurumlar arasında yer altı. Bu kapsamda dev banka altının önümüzdeki 6 ay içinde ons başına 3200 dolara doğru yükseleceğini tahmin ediyor

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Goldman fiyat artışına yönelik temel etkenler olarak güçlü borsa yatırım fonu (ETF) girişlerini ve merkez bankalarının süregelen altın talebini gösterdi. Banka, özellikle merkez bankalarının altın alımlarına ilişkin beklentilerini önemli ölçüde yukarı çekerek daha önce öngördüğü 50 tonu 70 metrik ton olarak revize etti.

FED’İN FAİZLERİ DE ALTINA DESTEK VERECEK

Ayrıca Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin öngörülerini de paylaşarak 2025 yılında iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi ve 2026’nın ilk yarısında ek bir faiz indirimi beklediğini ifade etti. Banka bu beklentilerin altın ETF girişlerini destekleyeceğini belirtti.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Bu sabah küresel piyasalarda altının ons fiyatı 3031 dolardan işlem görüyor.

İç tarafta ekonomi yönetimi tüm kurumları ile piyasadaki oynaklığı azaltma ve geride kalmasını sağlama amacıyla aktif olarak hareket halinde. Geçtiğimiz hafta oluşan dalgalanma, normalleşme sürecinin ivmesini azalttı. Ekonomistler normalleşme takvimde gecikme söz konusu olabileceğini ifade ederken enflasyondaki düşüşün de yavaşlayabileceğini dile getiriyorlar. Buna bağlı olarak Merkez Bankası’nın faiz indiriminde daha temkinli bir patika izleyebileceğinin altını çiziyorlar. Yıl sonu tahminlerinde ise bir değişiklik olmasını öngörüyorlar.

Tüm bu gelişmelerle geçtiğimiz hafta 4011 lira ile rekor seviyeyi gören gram altın fiyatı geri çekilmesinin ardından bu sabah 3700 liranın üzerinde biraz üzerinde hareket ediyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 6295 liradan ekranlara yansırken, Cumhuriyet altını da 25.745 liradan değerleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi