Zamlı Doğum Yardımı Parası Ne Kadar Oldu? 1 Ocak 2025 Kritik Tarih: Meclis'ten Geçti, 395 Bin TL Ödeme Yapılacak

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen önergeyle birlikte doğum yardımlarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan her Türk vatandaşı çocuğa belirli şartlar dahilinde maddi destek sağlanacak.

YENİ DOĞUM YARDIMI NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Bu kapsamda ailelerin Türkiye’de ikamet etmesi koşulu ile yardımlar şöyle olacak:

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacak.

İkinci çocuk için başvuru yapılan ay itibarıyla 5 yaşına kadar her ay 1500 lira destek verilecek.

Üçüncü ve sonraki çocuklar içinse yine 5 yaşına kadar her ay 5 bin lira doğum yardımı sağlanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE ZAMLANABİLECEK

Bu ödemeler vergi usul kanununa bağlı olarak belirlenen yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılabilecek ve bu konuda karar yetkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak.

VERGİ YOK, HACİZ YOK

Doğum yardımı ödemeleri muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanacak. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan finansman genel bütçeden ilgili fona aktarılacak. Ödemeler herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi olmayacak. Herhangi bir borç nedeniyle haczedilmeyecek.

GERÇEĞE AYKIRI BULUNANLARDAN FAİZİ İLE GERİ ALINACAK

Doğum yardımı kapsamında gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız ödeme alan kişilerde fazla ödemeler faizi ile geri tahsil edilecek. Bu tür durumlarda ödeme yapılan kişiye ilgili kurum tarafından yazılı bildirim yapılacak ve 1 ay içinde iadesi istenecek. Ödeme yapılmaması halinde ise alacak, ilgili vergi dairesine bildirilerek yasal takip süreci başlatılacak.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Çocuğun doğum belgeleriyle kaymakamlıklara başvurmak yeterli olacak.

Kaynak: AA