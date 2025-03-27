Dolar ve Euro Ne Kadar? (27 Mart 2025 Güncel Döviz Kurları)

Döviz piyasalarında dalgalanmalar sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve TCMB’nin faiz politikaları, dolar ve euro kurunu etkilemeye devam ediyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Ne Kadar? (27 Mart 2025 Güncel Döviz Kurları)

Vatandaşlar ve yatırımcılar, dövizdeki anlık değişimleri yakından takip ediyor. TCMB, dün doların efektif kurunu alışta 37,9021 TL, satışta 38,0540 TL olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2900 seviyelerinde bulunuyor.

YENİ GÜNE DOLAR NASIL BAŞLADI?

Yeni güne başlarken saat 07:20 itibarıyla dolar 37,9911 TL’den (alış) 38,0232 TL’den (satış), euro ise 41,1967 TL’den işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Dolar kuru Euro Döviz
Son Güncelleme:
Zamlı Doğum Yardımı Parası Ne Kadar Oldu? 1 Ocak 2025 Kritik Tarih: Meclis'ten Geçti, 395 Bin TL Ödeme Yapılacak En Az 395 Bin Liralık Ödeme! Meclis'ten Geçti
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
'Çok Heyecan Verici' Diyerek Yüzde 25 Ek Vergiyi Açıkladı! Trump'tan Otomotiv Dünyasını Sarsacak Haber! 'Bedel Ödeyecekler' 'Çok Heyecan Verici' Dedi, Yüzde 25 Ek Vergi Açıkladı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Uludağ'da Otel Yangını! İki Kişi Hayatını Kaybetti Uludağ'da Otel Yangını! İki Kişi Hayatını Kaybetti
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
'İmamoğlu İçin Sahte Tanık Aranıyor' Demişti... CHP'li Vekile Bir Soruşturma Daha! CHP'li Vekile Bir Soruşturma Daha!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: İkisi Birden Fena Vuracak Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: İkisi Birden Fena Vuracak
İstanbul'un Göbeğinde Restorana Silahlı Saldırı İstanbul'un Göbeğinde Restorana Silahlı Saldırı