Dolar ve Euro Ne Kadar? (27 Mart 2025 Güncel Döviz Kurları)
Döviz piyasalarında dalgalanmalar sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve TCMB’nin faiz politikaları, dolar ve euro kurunu etkilemeye devam ediyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Vatandaşlar ve yatırımcılar, dövizdeki anlık değişimleri yakından takip ediyor. TCMB, dün doların efektif kurunu alışta 37,9021 TL, satışta 38,0540 TL olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2900 seviyelerinde bulunuyor.
YENİ GÜNE DOLAR NASIL BAŞLADI?
Yeni güne başlarken saat 07:20 itibarıyla dolar 37,9911 TL’den (alış) 38,0232 TL’den (satış), euro ise 41,1967 TL’den işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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