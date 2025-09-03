Putin Zelenskİy ile Görüşme Şartını Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin flaş bir açıklama yaptı. Putin "Toplantı iyi hazırlanırsa Zelenskiy ile görüşmeye hazırım. Zelenskiy Moskova'ya gelsin. Ancak Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyım" dedi.

Putin Zelenskİy ile Görüşme Şartını Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, çatışmaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, barışın sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamış, görüşmeyi “çok verimli” olarak nitelendirmişti.

Trump, “Putin ile Alaska’da çok iyi bir toplantı yaptık. İlginç detaylar öğrendim” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de temas kurma ihtimaline değinmiş, “Putin ve Zelenskiy ile bir görüşme duyurulmazsa, neler olacağını göreceğiz” demişti.

Trump’ın bu açıklamalarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’ten de dikkat çeken bir açıklama geldi.

'GÖRÜŞMEYE HAZIRIM'

Putin "Zelenskiy ile görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var. Ancak Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i başkent Moskova'ya davet den Putin “Bakalım, bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
