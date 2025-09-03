CHP Kurultayı Davası Öncesi Kulislerden Sızdı! Kılıçdaroğlu’nun Planı Ne?

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından gözler 15 Eylül’de görülecek CHP Kurultayı davasına çevrildi. Kulislerde mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesi durumunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevini yeniden üstlenmeye sıcak baktığı konuşulmaya başlandı. İşte dikkat çeken Kılıçdaroğlu planı…

CHP Kurultayı Davası Öncesi Kulislerden Sızdı! Kılıçdaroğlu’nun Planı Ne?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etti. Mahkeme kararıyla birlikte mevcut yönetim tedbiren görevden alındı, yerine geçici bir heyet atandı. Bu gelişmeyle birlikte siyasi kulislerde 15 Eylül’de görülecek olan CHP Kurultayı davası büyük önem kazandı.

Gözler CHP içindeki hareketli sürece çevrilmişken, söz konusu davada mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesi durumunda neler olabileceği de önem kazandı.

YENİDEN Mİ SAHAYA DÖNÜYOR?

DW Türkçe’nin kulis bilgilerine göre, mutlak butlan kararı çıkması halinde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden devreye girmesi bekleniyor.

İddialara göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevini üstlenmeye sıcak bakıyor ve olası bir iç parti krizini kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN PLANI NE?

Kulislerde konuşulanlara göre, Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi halinde mevcut parti yönetiminden gelebilecek olası erken kurultay taleplerine sıcak bakmayacağı belirtiliyor. Bunun yerine, mahallelerden başlayarak tüm delegelerin yeniden belirleneceği uzun vadeli bir yapılandırma süreci başlatılması planlanıyor. Bu sürecin, en az bir yıl sürebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: DW Türkçe

