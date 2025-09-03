CHP Kurultayı Davası Öncesi Kulislerden Sızdı! Kılıçdaroğlu’nun Planı Ne?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etti. Mahkeme kararıyla birlikte mevcut yönetim tedbiren görevden alındı, yerine geçici bir heyet atandı. Bu gelişmeyle birlikte siyasi kulislerde 15 Eylül’de görülecek olan CHP Kurultayı davası büyük önem kazandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Gözler CHP içindeki hareketli sürece çevrilmişken, söz konusu davada mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesi durumunda neler olabileceği de önem kazandı.

YENİDEN Mİ SAHAYA DÖNÜYOR?

DW Türkçe’nin kulis bilgilerine göre, mutlak butlan kararı çıkması halinde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden devreye girmesi bekleniyor.

İddialara göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevini üstlenmeye sıcak bakıyor ve olası bir iç parti krizini kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyor.

CHP 38. Olağan Kurultay’ı

KILIÇDAROĞLU’NUN PLANI NE?

Kulislerde konuşulanlara göre, Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi halinde mevcut parti yönetiminden gelebilecek olası erken kurultay taleplerine sıcak bakmayacağı belirtiliyor. Bunun yerine, mahallelerden başlayarak tüm delegelerin yeniden belirleneceği uzun vadeli bir yapılandırma süreci başlatılması planlanıyor. Bu sürecin, en az bir yıl sürebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: DW Türkçe