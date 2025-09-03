Saraçhane Mitinginde Tutuklanan 13 Öğrenci İçin Tahliye Talebi

Saraçhane'deki 100. gün mitinginde gözaltına alınan 13'ü tutuklu 35 genç ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu 13 öğrencinin tamamının tahliyesine karar verildi.

Son Güncelleme:
Saraçhane Mitinginde Tutuklanan 13 Öğrenci İçin Tahliye Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Saraçhane’de düzenlenen gösteride gözaltına alınan 35 genç, bugün ilk kez mahkemeye çıktı.

Saraçhane Mitinginde Tutuklanan 13 Öğrenci İçin Tahliye Talebi - Resim : 1

13 GENÇ İÇİN TAHLİYE KARARI

Yargılaması yapılan 13 tutuklu öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, tamamı gençlerden oluşan 35 sanık salona getirildi. Kimlik tespitiyle başlayan duruşma sabah saatlerinde başladı. Mahkeme, tutuklu bulunan 13 öğrencinin tamamının serbest bırakılmasına hükmetti.

Duruşmayı izleyenler arasında sanıkların aileleri ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da yer aldı.

7 SANIK HAKKINDA AYRI DAVA

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, gençler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında “ihtara rağmen dağılmamak” suçlamasıyla ceza talep edildi. Ayrıca 7 sanık hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ayrı bir dava daha açıldı.

Bu sanıklar için zincirleme suç kapsamında 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Davanın bir sonraki duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB Saraçhane Öğrenci Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
‘Verin Bana Ligin Yıldızı Yapıyım’ Demişti: Sergen Yalçın 7.5 Milyon Euroluk Yıldızı Beşiktaş’a Getiriyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Sergen Yalçın Fenerbahçeli Yıldızı Kaptı
Karaman’da Özel Bakım Evinde Birden Fazla Engelli Kişiye Zincirleme İşkence! Yerde Sürükledi, Tokat Attı, Üstüne Çıktı Karaman’da Özel Bakım Evinde Birden Fazla Engelli Kişiye Zincirleme İşkence
Sağlığı Her Geçen Gün Kötüye Gidiyordu! Mehmet Murat Çalık'ın Son Durumu Belli Oldu Mehmet Murat Çalık'ın Son Durumu Belli Oldu
Herkes İhanet Sanıyordu Ancak Gerçek Bambaşka Çıktı! 3 Yıllık İlişkiyi Noktalayan İstek: Bakın Hakan Sabancı ve Hande Erçel Neden Ayrılmış? 3 Yıllık İlişkiyi Bitiren İstek!
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Kongre İptali Kararının Ardından... CHP İstanbul İl Delegeleri'nden 'Olağanüstü Kongre' Hamlesi CHP İstanbul İl Delegeleri'nden Flaş Hamle
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi