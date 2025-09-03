Saraçhane Mitinginde Tutuklanan 13 Öğrenci İçin Tahliye Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Saraçhane’de düzenlenen gösteride gözaltına alınan 35 genç, bugün ilk kez mahkemeye çıktı.

13 GENÇ İÇİN TAHLİYE KARARI

Yargılaması yapılan 13 tutuklu öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, tamamı gençlerden oluşan 35 sanık salona getirildi. Kimlik tespitiyle başlayan duruşma sabah saatlerinde başladı. Mahkeme, tutuklu bulunan 13 öğrencinin tamamının serbest bırakılmasına hükmetti.

Duruşmayı izleyenler arasında sanıkların aileleri ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da yer aldı.

7 SANIK HAKKINDA AYRI DAVA

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, gençler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında “ihtara rağmen dağılmamak” suçlamasıyla ceza talep edildi. Ayrıca 7 sanık hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ayrı bir dava daha açıldı.

Bu sanıklar için zincirleme suç kapsamında 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Davanın bir sonraki duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Haber Merkezi