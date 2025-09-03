Karaman’da Özel Bakım Evinde Birden Fazla Engelli Kişiye Zincirleme İşkence! Yerde Sürükledi, Tokat Attı, Üstüne Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaman’ın Başyayla ilçesindeki özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntülerini kan dondurdu.

Kasım 2024’te özel bir bakım merkezine yerleştirilen yüzde 88 engelli Enes Güder’i, ablası M.C.’ye “Beni dövüyorlar” demesiyle skandal ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine Karaman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Darp anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı anlar

Yapılan incelemelerde, bakım evindeki güvenlik kamerası kayıtlarında çalışanlar M.D., H.B. ve A.G.’nin bazı engelli bireylere tokat attığı, yerlerde sürüklediği tespit edildi. Gözaltına alınan üç personel, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anne Şükran Cingöz, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatırken "Biz evladımıza bebek gibi baktık, hiçbir şeyini eksik etmedik. Bakımevinde ise şiddet görmüş. Bu kabul edilemez" dedi.

“ÖNCE İNANAMADIK"

Eşinin ölümünün ardından sağlık sorunları nedeniyle oğlunu bakım merkezine yerleştirmek zorunda kaldığını söyleyen Şükran Cingöz, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

Enes, kaldığı yerde kendisine tokat atıldığını söylüyordu. İlk başta alışma süreci olduğunu düşündük, inanmak istemedik. Ancak çevreden gelen duyumlar şüphelerimizi artırdı. Sonunda Karaman Valiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden durumu ilettik. Ardından soruşturma başlatılmış. Dosyayı görünce her şey ortaya çıktı. Görüntülerde oğlumun ve diğer hastaların tekmelendiğini, tokatlandığını izledik.

“BU CEZA DEĞİL”

Şiddet uygulayan personelin serbest bırakılması ve yalnızca işten çıkarılması Cingöz ailesini tatmin etmedi. Adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şükran Cingöz, şunları söyledi: Sadece işten çıkarıldıklarını öğrendik. Bu kadar kolay olmamalı. Bu kişiler ceza almalı. Bakımevleri daha sıkı denetlenmeli, özellikle kamerasız alanlarda neler yaşandığını kimse bilmiyor. Bu tür alanlara da çözüm bulunmalı. Biz evladımıza bir zarar gelmesin diye elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama onlar şiddet uygulamış. Kabul edilemez.

