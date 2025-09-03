Türkiye’nin 81 İlinde Mağazası Bulunuyordu: Giyim Devi 450 Kişiyi Kapının Önüne Koydu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz Türkiye’de de etkilerini sürdürüyor. Peş peşe iflas ve konkordato haberleri gelmeye devam ederken bazı markalar bu doğrultuda önlem almaya devam ediyor. Son olarak Türkiye’nin 81 ilinde mağazası olan Defacto, 450 personelini işten çıkardı. 10 yıla yakın süredir firmada muhasebe uzmanı olarak çalışan bir şahıs "Böyle bir plan varsa 1 ay önceden söylense herkes kendini ayarlardı, şimdi okullar açılmış planlar masraflar yapılmışken boş damacana gibi pat diye kapının önüne koyulduk" diyerek tepki gösterdi.

450 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR

Sözcü'den Ali Can Polat'ın haberine göre, bir kaç ay önce mağazalarında 200'den fazla işçi ile yollarını ayıran firma, bu kez de genel merkez ve depolarda yaklaşık 450 çalışanını işten çıkardı. Evden çalışan şirket, haziran başında çalışanlarına önce 3 gün ofis zorunluluğu getirdi. Ardından Eylül başında 5 güne çıkacağı bildirildi, işçiler buna göre okul-ev-bakıcı düzenleri kurduklarını söylerken, "Bir akşam gelen telefonla kovulduğumuzu öğrendik" dedi.

‘BOŞ DAMACANA GİBİ KAPININ ÖNÜNE KOYULDUK’

Şirkette 9.5 yıldır muhasebe uzmanı olarak çalışan Ahmet Yücesoy, "Böyle bir plan varsa 1 ay önceden söylense herkes kendini ayarlardı, şimdi okullar açılmış planlar masraflar yapılmışken boş damacana gibi pat diye kapının önüne koyulduk" diyerek tepki gösterdi.

İşten çıkarılan çalışanlar Whatsapp gruplarında örgütlenmeye başladı. İşçiler toplu işe iade davası açmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sözcü