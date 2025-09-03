Türkiye’nin 81 İlinde Mağazası Bulunuyordu: Giyim Devi 450 Kişiyi Kapının Önüne Koydu!

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle artan ham madde fiyatları ve yaşanan tedarik sorunu şirketleri ekonomik anlamda zor durumda bırakırken gelen son dakika bilgisi herkesi şoke etti. Türkiye'nin önemli giyim markalarından Defacto yaşadığı ekonomik krizin ardından genel merkez ve depolarda çalışan 450 personelini işten çıkardı. İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Türkiye’nin 81 İlinde Mağazası Bulunuyordu: Giyim Devi 450 Kişiyi Kapının Önüne Koydu!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz Türkiye’de de etkilerini sürdürüyor. Peş peşe iflas ve konkordato haberleri gelmeye devam ederken bazı markalar bu doğrultuda önlem almaya devam ediyor. Son olarak Türkiye’nin 81 ilinde mağazası olan Defacto, 450 personelini işten çıkardı. 10 yıla yakın süredir firmada muhasebe uzmanı olarak çalışan bir şahıs "Böyle bir plan varsa 1 ay önceden söylense herkes kendini ayarlardı, şimdi okullar açılmış planlar masraflar yapılmışken boş damacana gibi pat diye kapının önüne koyulduk" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye’nin 81 İlinde Mağazası Bulunuyordu: Giyim Devi 450 Kişiyi Kapının Önüne Koydu! - Resim : 1

450 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR

Sözcü'den Ali Can Polat'ın haberine göre, bir kaç ay önce mağazalarında 200'den fazla işçi ile yollarını ayıran firma, bu kez de genel merkez ve depolarda yaklaşık 450 çalışanını işten çıkardı. Evden çalışan şirket, haziran başında çalışanlarına önce 3 gün ofis zorunluluğu getirdi. Ardından Eylül başında 5 güne çıkacağı bildirildi, işçiler buna göre okul-ev-bakıcı düzenleri kurduklarını söylerken, "Bir akşam gelen telefonla kovulduğumuzu öğrendik" dedi.

‘BOŞ DAMACANA GİBİ KAPININ ÖNÜNE KOYULDUK’

Şirkette 9.5 yıldır muhasebe uzmanı olarak çalışan Ahmet Yücesoy, "Böyle bir plan varsa 1 ay önceden söylense herkes kendini ayarlardı, şimdi okullar açılmış planlar masraflar yapılmışken boş damacana gibi pat diye kapının önüne koyulduk" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye’nin 81 İlinde Mağazası Bulunuyordu: Giyim Devi 450 Kişiyi Kapının Önüne Koydu! - Resim : 2

İşten çıkarılan çalışanlar Whatsapp gruplarında örgütlenmeye başladı. İşçiler toplu işe iade davası açmaya hazırlanıyor.

Ünlü Giyim Devi Lacoste Logosunu Değiştirdi! 92 Yıllık Tarihinde Bir İlk! İşte Yeni LogosuÜnlü Giyim Devi Lacoste Logosunu Değiştirdi! 92 Yıllık Tarihinde Bir İlk! İşte Yeni LogosuEkonomi

Kaynak: Sözcü

Etiketler
giyim Ekonomik kriz
Son Güncelleme:
‘Verin Bana Ligin Yıldızı Yapıyım’ Demişti: Sergen Yalçın 7.5 Milyon Euroluk Yıldızı Beşiktaş’a Getiriyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Sergen Yalçın Fenerbahçeli Yıldızı Kaptı
Yemek Programı Birincisi Dolandırıcı Çıktı! Milyonluk Vurgunda 'Hazine Arazisi' Detayı Yemek Programı Birincisi Dolandırıcı Çıktı
Şam’da Askeri Üste Patlama Meydana Geldi Şam’da Askeri Üste Patlama
Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi