Osmaniye'de Otogarın Ortasında Dehşet! Tartıştığı Kızını Tüfekle Vurdu

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir şahıs tartıştığı kızını otogarın ortasında tüfekle vurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de kadına şiddet olaylarının arasına her geçen gün bir yenisi eklenirken, dehşet dolu anların adresi bu kez Osmaniye oldu. Otogarda tartıştığı babası tarafında tüfekle vurulan Nilgün Kıray yaralandı. Olay saniye saniye telefon kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de Otogarın Ortasında Dehşet! Tartıştığı Kızını Tüfekle Vurdu - Resim : 1

Öğle saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında meydana gelen olayda, terminalde Nilgün Kıtay ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine babası, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay’a bir el ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nilgün Kıtay sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Bursa'da Kadına Sokak Ortasında Korkunç Şiddet! Bıçakla Saldırdı, O Anlar KameradaBursa'da Kadına Sokak Ortasında Korkunç Şiddet! Bıçakla Saldırdı, O Anlar KameradaGüncel
Evde, Sokakta, Markette, Her Yerde Kadına Şiddet! Erkek Müşteriden Kasiyere Yumruklu SaldırıEvde, Sokakta, Markette, Her Yerde Kadına Şiddet! Erkek Müşteriden Kasiyere Yumruklu SaldırıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Osmaniye Kadına Şiddet
Son Güncelleme:
Türkiye’nin 81 İlinde Mağazası Bulunuyordu: Giyim Devi 450 Kişiyi Kapının Önüne Koydu! Türkiye'nin Giyim Devi 450 Kişiyi İşten Çıkardı
Yemekteyiz'in Şampiyonundan Milyonluk Vurgun! Reyhan Şef Gözaltına Alındı Yemek Programı Birincisi Dolandırıcı Çıktı
Gece Yarısı Haber Geldi! Sergen Yalçın Trabzonspor’un Eski Yıldızına İmzayı Attırıyor Mu? İlk Uçukla İstanbul’a Gelecek Trabzonspor'un Eski Yıldızı Beşiktaş'a Mı Geliyor?
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Defansın Bel Kemiği Bavulunu Topladı Takıma Veda Etti: İşte Yeni Adresi… Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Kongre İptali Kararının Ardından... CHP İstanbul İl Delegeleri'nden 'Olağanüstü Kongre' Hamlesi CHP İstanbul İl Delegeleri'nden Flaş Hamle
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi