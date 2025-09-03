Yemekteyiz'in Şampiyonundan Milyonluk Vurgun! Reyhan Şef Gözaltına Alındı

İstanbul’da 5 kişiyi “hazine arazisi” vaadiyle dolandıran karı koca gözaltına alındı. Şüphelilerin 28,5 milyon lira topladığı, eşlerden birinin televizyon yarışması şampiyonu olduğu öğrenildi. M.S.S. tutuklanırken, eşi Reyhan Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul’da “orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ihaleye girmeden satabilecek"lerini söyleyerek 5 kişiyi dolandıran karı koca yakalandı. Çiftin, 28 milyon 500 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerden Yemekteyiz adlı televizyon yarışması birincisi Reyhan Ş., adli kontrolle serbest bırakılırken, eşi M.S.S. tutuklandı.

'UCUZ HAZİNE ARAZİSİ' VURGUNU

İstanbul’da 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin tuzağına düştü. Mağdurlar, şüpheli ve lokanta sahibi Reyhan Ş. ile sohbet sırasında, M.S.S.’nin hazineye ait arazileri ucuz yolla alabilecek bağlantıları bulunduğunu öğrendiklerini belirtti. İhaleye girmeden arazilerin satın alınabileceği vaadiyle ikna edilen kişiler, toplam 28 milyon 500 bin lira verdiklerini, ancak dolandırıldıklarını fark ettiklerini ifade etti.

TV PROGRAMIYLA ÜNLENMİŞTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturmada, paraların M.S.S.’ye geçtiği tespit edildi. Çekmeköy’de düzenlenen operasyonla M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı. Reyhan Ş.’nin daha önce bir televizyon kanalında yayınlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reyhan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

