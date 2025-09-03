Şam’da Askeri Üste Patlama Meydana Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’nin başkenti Şam’da, Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üstte patlama yaşandı. Suriye yönetiminden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye Sivil Havacılık Dairesi, patlamanın havalimanıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, olayın havalimanına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ve savaş kalıntılarından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

CAN KAYBI YA DA HASAR YOK

Patlamada herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, havalimanının güvenli olduğunu ve hava trafiğinde de herhangi bir aksama meydana gelmediğini vurguladı.

