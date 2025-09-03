Şam’da Askeri Üste Patlama Meydana Geldi

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri üste patlama meydana geldi.

Şam’da Askeri Üste Patlama Meydana Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’nin başkenti Şam’da, Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan bir askeri üstte patlama yaşandı. Suriye yönetiminden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye Sivil Havacılık Dairesi, patlamanın havalimanıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, olayın havalimanına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ve savaş kalıntılarından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

CAN KAYBI YA DA HASAR YOK

Patlamada herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, havalimanının güvenli olduğunu ve hava trafiğinde de herhangi bir aksama meydana gelmediğini vurguladı.

Bursa’da Yangında Can Pazarı: Önce Torununu Attı, Sonra Kendi AtladıBursa’da Yangında Can Pazarı: Önce Torununu Attı, Sonra Kendi AtladıGüncel

Karayipler'de Bomba Patladı! Trump Duyurdu, Venezuela Gemisine Saldırı: Çok Sayıda Ölü VarKarayipler'de Bomba Patladı! Trump Duyurdu, Venezuela Gemisine Saldırı: Çok Sayıda Ölü VarDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Suriye Patlama
Bursa’da Yangında Can Pazarı: Önce Torununu Attı, Sonra Kendi Atladı Bursa’da Yangında Can Pazarı
Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi
Kastamonu’da ‘Utandıran Kriz', AKP’li Vekile Peş Peşe Tokat Gibi Cevap Kastamonu’da ‘Utandıran Kriz', AKP’li Vekile Peş Peşe Tokat Gibi Cevap
Türkiye’de Tüm Marketlerde Satılıyordu! Yetkililer Resmen Duyurdu: Çocuklara Satışı Tamamen Yasaklandı Çocuklara Satışı Tamamen Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi