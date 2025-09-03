Kastamonu’da ‘Utandıran Kriz', AKP’li Vekile Peş Peşe Tokat Gibi Cevap

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu Belediyesi 24 Ağustos’ta Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümüne özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında ünlü şarkıcı Melek Mosso sahne aldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde konser veren Melek Mosso, sahne kostümü nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.

Melek Mosso, Kastamonu konserinden kareler

'BAYAN, GİYİNMEDEN İNMİŞ'

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, ünlü şarkıcıyı hedef alarak “Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu?” dedi.

Konsere gelen ve ön sıralarda duran başörtülü genç kızları da eleştiren Namlı “Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim ben neyiz gibi dedim” diye konuştu.

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı

BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISINDAN TEPKİ

Ünlü şarkıya yönelik kullanılan çirkin ifadelere ilk tepki ise Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci’den geldi.

Büyükdemirci, bu düşüncenin ‘gerici’ olduğuna vurgu yaparak “Kadınlar bugün toplumda kıyafetleri yüzünden yargılanıyorlar. Kıyafetleri yüzünden giyim kuşamları yüzünden kendilerine yapılan cinsel saldırılar meşrulaştırıyorlar” diye eleştirdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Konsere 17 bin Kastamonulu’nun geldiğini belirten Büyükdemirci, Namlı’dan cümlelerini bir kere daha gözden geçirmesi rica etti.

Öte yandan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da sanatçı Mosso'ya teşekkür ederek, “Bizim için kadın kadındır. Türbanı, eteği, giyimi, kuşamını ancak ve ancak kendisi verirler. O konsere gelen türbanlı olmuş, türbansız olmuş, kadın, erkek, genç, tüm Kastamonular bizim insanımızdır. Gelmiş olmalarından dolayı çok mutluyuz” diyerek ünlü şarkıcıya destek verdi.

