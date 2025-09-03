Kastamonu’da ‘Utandıran Kriz', AKP’li Vekile Peş Peşe Tokat Gibi Cevap

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, ünlü şarkıcı Melek Mosso’yu sahne kostümü üzerinden çirkin sözlerle hedef aldı. Namlı, ünlü şarkıcının odasına giyinmeden indiğini ima ederek “Kastamonu'ya yakışıyor mu?” dedi. Namlı’ya ilk tepki ise Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci’den geldi. İşte herkesin konuştuğu olayın detayları…

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu Belediyesi 24 Ağustos’ta Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümüne özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında ünlü şarkıcı Melek Mosso sahne aldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde konser veren Melek Mosso, sahne kostümü nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.

Kastamonu’da ‘Utandıran Kriz', AKP’li Vekile Peş Peşe Tokat Gibi Cevap - Resim : 1
Melek Mosso, Kastamonu konserinden kareler

'BAYAN, GİYİNMEDEN İNMİŞ'

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, ünlü şarkıcıyı hedef alarak “Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu?” dedi.

Konsere gelen ve ön sıralarda duran başörtülü genç kızları da eleştiren Namlı “Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim ben neyiz gibi dedim” diye konuştu.

Kastamonu’da ‘Utandıran Kriz', AKP’li Vekile Peş Peşe Tokat Gibi Cevap - Resim : 2
Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı

BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISINDAN TEPKİ

Ünlü şarkıya yönelik kullanılan çirkin ifadelere ilk tepki ise Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci’den geldi.

Büyükdemirci, bu düşüncenin ‘gerici’ olduğuna vurgu yaparak “Kadınlar bugün toplumda kıyafetleri yüzünden yargılanıyorlar. Kıyafetleri yüzünden giyim kuşamları yüzünden kendilerine yapılan cinsel saldırılar meşrulaştırıyorlar” diye eleştirdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Konsere 17 bin Kastamonulu’nun geldiğini belirten Büyükdemirci, Namlı’dan cümlelerini bir kere daha gözden geçirmesi rica etti.

Öte yandan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da sanatçı Mosso'ya teşekkür ederek, “Bizim için kadın kadındır. Türbanı, eteği, giyimi, kuşamını ancak ve ancak kendisi verirler. O konsere gelen türbanlı olmuş, türbansız olmuş, kadın, erkek, genç, tüm Kastamonular bizim insanımızdır. Gelmiş olmalarından dolayı çok mutluyuz” diyerek ünlü şarkıcıya destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Melek Mosso Kastamonu Konser AKP
Son Güncelleme:
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Bursa’da Yangında Can Pazarı: Önce Torununu Attı, Sonra Kendi Atladı Bursa’da Yangında Can Pazarı
Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi
Astrologlar Camdan Daha Kırılgan Burçları Açıkladı Astrologlar Camdan Daha Kırılgan Burçları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi