Bursa’da Yangında Can Pazarı: Önce Torununu Attı, Sonra Kendi Atladı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan yangında 65 yaşındaki babaanne Neriman G. ve 7 yaşındaki torunu Sümeyye G., vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak ölümden kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Özgül Sokak’ta dün akşam 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle içeride mahsur kalan 65 yaşındaki Neriman G. ve torunu Sümeyye G., dumandan etkilenerek cam kenarına sığındı.

TORUNUNU CAMDAN ATARAK KURTARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, mahalleli de battaniye açarak kurtarma hazırlığı yaptı. Alevlerin yaklaşması üzerine babaanne önce 7 yaşındaki torununu aşağı bıraktı. Küçük Sümeyye, açılan battaniyeye denk gelerek yara almadan kurtuldu. Vatandaşların alkışlarla karşıladığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangından kurtulmak için önce torununu sonra kendisini aşağı bıraktı

KENDİSİ DE ATLADI

Torununu kurtardıktan sonra kendisi de camdan sarkan babaanne, alevlerin cama ulaşmasıyla kendini aşağı bıraktı. Önce alt kattaki balkona çarpan Neriman G., ardından battaniyenin üzerine düşerek hayatta kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı babaanne ve torunu hastaneye kaldırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ikili, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Babaannenin belinde ezilme, bacağında ise kırık olduğu ve evde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yangın sonrası konuşan babaanne Neriman G.'nin oğlu Ferhat Gökçe, "Annem ve yeğenim kendi imkanlarıyla inmeye çalıştı. Başaramayınca camdan atlamak zorunda kaldılar. Çok şükür iyiler ama vücutlarında kırıklar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi

O ANLAR KAMERADA

Dehşet anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, babaanne ve torununun camdan atlayışı, vatandaşların ise çocuğu havada yakalayarak kurtarması saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

