Evde, Sokakta, Markette, Her Yerde Kadına Şiddet! Erkek Müşteriden Kasiyere Yumruklu Saldırı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir zincir markette kaydedilen görüntüler isyan ettirdi. Erkek bir müşteri, kadın kasiyere yumrukla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kadına şiddetin 'engellenemediği' Türkiye'de son isyan ettiren görüntü İstanbul'dan geldi. 1 Ağustos günü Fatih ilçesinde bir zincir markette yaşanan olay 'pes' dedirtti.

İddiaya göre, kadın kasiyerle tartışan erkek müşteri kasiyere saldırarak yumruk attı. Kavga, sırada bekleyen diğer müşteriler tarafından ayrıldı.

Evde, Sokakta, Markette, Her Yerde Kadına Şiddet! Erkek Müşteriden Kasiyere Yumruklu Saldırı - Resim : 1

O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Kadına Şiddet İstanbul
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