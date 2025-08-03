Evde, Sokakta, Markette, Her Yerde Kadına Şiddet! Erkek Müşteriden Kasiyere Yumruklu Saldırı
İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir zincir markette kaydedilen görüntüler isyan ettirdi. Erkek bir müşteri, kadın kasiyere yumrukla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Kadına şiddetin 'engellenemediği' Türkiye'de son isyan ettiren görüntü İstanbul'dan geldi. 1 Ağustos günü Fatih ilçesinde bir zincir markette yaşanan olay 'pes' dedirtti.
İddiaya göre, kadın kasiyerle tartışan erkek müşteri kasiyere saldırarak yumruk attı. Kavga, sırada bekleyen diğer müşteriler tarafından ayrıldı.
O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA
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