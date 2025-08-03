22 Yaşındaki Görkem'den Üçüncü Günde Kahreden Haber

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22 yaşındaki Görkem Satmaz, serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışması başlattı. Çalışmalara Kocaeli Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 3'üncü gününde saat 08.00 sıralarında Görkem Satmaz'ın, suya düştüğü yerden 500 metre ileride cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Satmaz’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Kaynak: DHA