Nevşehir’de Kızılırmak’ta Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri’ne giren 28 yaşındaki tarım işçisi Ahmet Ş.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir’de Kızılırmak’ta Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz köyü yakınlarında, Nevşehir-Gülşehir kara yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Nehri’nde trajik bir olay yaşandı. 27 Temmuz 2025 Pazar günü, serinlemek için nehre giren 28 yaşındaki tarım işçisi Ahmet Ş., bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ahmet Ş.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç işçinin cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, Ahmet Ş.’nin kesin ölüm nedenini belirlemek için adli tıp incelemesinin devam ettiğini belirtirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kızılırmak Nehri’nde son dönemde yaşanan benzer olaylar, bölgedeki akıntının tehlikeli olabileceğine dair uyarıları yeniden gündeme getirdi. Jandarma ve yerel yönetimler, vatandaşları nehir ve benzeri sularda yüzme konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

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Kaynak: İHA

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