Aksaray’da Apartman Yangını: Bir Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Aksaray’ın Dere Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın, paniğe yol açtı. Bir daire tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Aksaray’da Apartman Yangını: Bir Daire Kullanılamaz Hale Geldi
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Aksaray’ın Dere Mahallesi 653. Sokak’ta bulunan Zafer Apartmanı’nda, 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 22:00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. adlı şahsın yaşadığı birinci kattaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman apartmanın tamamını sardı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan polis ekipleri, apartmanı tahliye ederek bina sakinlerini güvenli bir alana aldı. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, A.S.’nin oturduğu daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgular, yangının elektrik kontağından veya başka bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğini gösterse de kesin neden soruşturma sonucunda netleşecek.

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Kaynak: İHA

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