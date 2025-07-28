CHP'li İsimden Orman Yangını Tepkisi: 'Tercih Ranttan Yana Yapıldı'

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Türkiye’nin dört bir yanında ormanlar alevlere teslim olurken, iktidar cephesi sık sık orman yangınlarıyla yetersiz kalan hava filosu nedeniyle eleştiriliyordu. Bu konuda bir eleştiri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’tan geldi.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Karabat, “Hazine garantili projelere aktarılan devasa bütçeyle 20 uçaklık yangın filosu kurulabilirdi” ifadelerini kullandı.

Bursa, Çanakkale, Antalya, Mersin ve Adana gibi kentlerde çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini de tehdit ederken, yangına karşı hazırsızlık tartışma konusu olmuştu. Karabat, dünyada en yaygın kullanılan yangın söndürme uçaklarından CL-415’in birim fiyatının 30 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, 20 uçaklık bir filonun yaklaşık 600 milyon dolara mal olacağını belirtti. Karabat, “Bu para ödenemez miydi? Elbette ödenebilirdi. Ancak AKP tercihini yine ranttan yana yaptı” ifadelerini kullandı.

2025 bütçesinde Hazine garantili ulaştırma ve sağlık projeleri için ayrılan kaynağın 202,3 milyar TL olduğunu; bu rakamın 2026’da 243,8 milyar TL’ye çıkacağına dikkat çeken Karabat, “2027 yılı için öngörülen ödeme miktarı da aynı şekilde 243,8 milyar TL. Böylece sadece üç yıl içinde garantili projelere toplamda 678,3 milyar TL ödenecek” dedi.

Karabat, yangın uçağı üreticisinin yeni modeli olan CL-515’i piyasaya sürdüğünü, bu uçağın taşıma kapasitesinin ve hızının artırıldığını belirterek, “Bu para da var; ama yine garantili projelere gidiyor” fiyatının 50 milyon dolara yükseldiğini, 20 adet sipariş verilmesi durumunda maliyetin 1 milyar doları (yaklaşık 400 milyar TL) bulacağını kaydetti ve şunları ekledi: “Bu para da var; ama yine garantili projelere gidiyor”

