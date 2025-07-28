Adana’da Motosiklet Hırsızı: 'Hevesim Olduğu İçin Çaldım, Geri Verecektim'

Adana’da 23 yaşındaki Kerem Y., bir evin avlusundan motosiklet çaldı. Güvenlik kamerasıyla tespit edilerek yakalanan şüpheli, “Hevesim olduğu için çaldım, gezip geri verecektim” dedi. Tutuklanan hırsızın motosikleti sahibine iade edildi.

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Adana’da Motosiklet Hırsızı: 'Hevesim Olduğu İçin Çaldım, Geri Verecektim'
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Adana’nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde 12 Temmuz 2025 gecesi saat 23.00 sıralarında bir motosiklet hırsızlığı yaşandı. Sokakta yürüyen 23 yaşındaki Kerem Y., S.A.’ya ait evin avlusuna duvarından tırmanarak girdi. Park halindeki motosikletin gidon kilidini kıran Kerem Y., aracı sürükleyerek bahçeden çıkardı ve koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anları, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah motosikletinin çalındığını fark eden S.A., durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin aynı mahallede oturan Kerem Y. olduğunu belirledi. ‘Hırsızlık’ ve ‘Yağma’ suçlarından 5 ayrı kaydı bulunan Kerem Y., polis operasyonuyla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda ilginç bir savunma yapan Kerem Y., “Motosikleti sokakta görünce hoşuma gitti. Hevesim olduğu için dayanamayıp çaldım. Bir süre gezip, geri verecektim” dedi. Ancak bu ifadeler, şüphelinin tutuklanmasını engelleyemedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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