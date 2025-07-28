Antalya’da Dev Operasyon: 92 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Kent genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, asayiş ve diğer suçlardan aranan toplam 92 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli yağma, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, tehdit, kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme, hakaret, mala zarar verme, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet, taksirle yaralama veya ölüme neden olma, iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma gibi çok sayıda suçtan aranan şahıslar yakalandı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, hakkında 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 10 ile 20 yıl arası cezası olan 1 kişi, 5 ile 10 yıl arası cezası bulunan 1 kişi, 2 ile 5 yıl arası cezası olan 11 kişi ve 2 yılın altında cezası bulunan 16 kişi olmak üzere toplam 30 hükümlü şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, ifadeleri alınmak üzere yakalama emri bulunan 62 kişi de operasyonda yakalandı. Yakalanan 92 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, halkın huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA