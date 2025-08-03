Şırnak'ta Korkutan Alevler! 6 Saatte Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ın merkez Balveren beldesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Korkutan alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 6 saatte kontrol altına alındı.

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Şırnak'ta merkeze bağlı Balveren beldesi Milli Jandarma Karakolu kırsalında, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Şırnak ve Balveren beldesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta Korkutan Alevler! 6 Saatte Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı’ndan yangın söndürme aparatlarına sahip askeri helikopter de yönlendirildi.

Şırnak'ta Korkutan Alevler! 6 Saatte Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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