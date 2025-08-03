‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mesut Özer, müvekkilinin durumu hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Özer, Demirtaş’ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini açıkladı.

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‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi
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Tutuklu bulunan eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken biriddia ortaya atıldı. Demirtaş’ın avukatlarından Mesut Özer, önümüzdeki ay tahliye ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Kurdistan24.net’e konuşan Avukat Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulacak bir komisyonun, yasal değişiklikler üzerinde çalıştığını dile getirdi. Komisyonun hazırlayacağı önerilerin Meclis’e sunulacağını kaydeden Özer, “Komisyon, öneriyi Meclis'e sunacak ve onaylanması için 301 milletvekilinin oy kullanması gerekiyor” dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin beklentiler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) üçüncü kez verdiği hak ihlali kararının ardından yeniden gündeme gelmişti. Ancak avukatların yaptığı tahliye başvurusu, temmuz ayında reddedilmişti.

‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi - Resim : 1

DEMİRTAŞ MESAJ GÖNDERDİ

Bu gelişmelerin ardından Selahattin Demirtaş, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj gönderdi.

Demirtaş mesajında, "Değerli vekilimiz Sn. Gergerlioğlu aracılığıyla selam ve dayanışma duygularını ileten tüm dostlara bizden de yürek dolusu selam, sevgiler. Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz. Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır. Özgürlük dolu günlere” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Kurdistan24.net’

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