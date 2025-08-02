Selahattin Demirtaş’tan 'Barış' Mesajı: 'Türkiye'de Yeni Bir Sayfa Açılacak'

Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Herkese hitap ettiği mesajında Demirtaş, "Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak" dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Selahattin Demirtaş’tan 'Barış' Mesajı: 'Türkiye'de Yeni Bir Sayfa Açılacak'
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Edirne Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eski HDP Eş Genel Başkanı'nın mesajını aktardı.

Gergerlioğlu, resmi X hesabı üzerinden, Demirtaş'ın mesajını yazdığı not kağıdının fotoğrafını paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecinin bir komisyon aracılığıyla önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınacağı şu günlerde Selahattin Demirtaş, mesajında barış, umut ve eşitlik vurgusu yaptı.

Selahattin Demirtaş’tan 'Barış' Mesajı: 'Türkiye'de Yeni Bir Sayfa Açılacak' - Resim : 1

'BARIŞ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Mesajında herkese hitap ettiğini vurgulayan Demirtaş, "Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz" sözlerine yer verdi ve her türlü tabloya rağmen Türkiye'nin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı mesajında "Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz. Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır. Özgürlük dolu günlere" ifadelerini kullandı.

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