Bakan Memişoğlu Resmen Açıkladı! Tıbbi Kenevir Hangi Hastalara Verilecek?

Son dönemde tartışma yaratan sağlıkta "kenevir" yasasıyla ilgili eleştirilere Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yanıt geldi. Bakan Memişoğlu, kenevirin hangi şartlarda tıpta kullanılabildiğini ve nasıl erişilebildiğini anlattı.

Bakan Memişoğlu Resmen Açıkladı! Tıbbi Kenevir Hangi Hastalara Verilecek?
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Geçtiğimiz haftalarda tartışma yaratan bir Sağlık Bakanlığı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) bekleyen randevu sayısının 4 milyondan 800 bine düştüğünü duyurduğu açıklamasında yeni uygulamalardan bahsederken kenevir tartışmasına da değindi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Meclis'ten geçerek yasalaşan tıbbi kenevirin kullanımından bahseden Bakan Memişoğlu, nörolojik hastalıklar, akne, kronik ağrı, şizofreni, kaygı bozuklukları, mide bulantısı, diskinezi, sedef hastalığı, romatoid artrit ve bazı kalp rahatsızlıkları gibi 15 farklı hastalıkta bilimsel temellere dayalı olarak kenevir kullanıldığını belirtti.

Bakan Memişoğlu Resmen Açıkladı! Tıbbi Kenevir Hangi Hastalara Verilecek? - Resim : 1

'BAĞIMLILIK RİSKİ YOK'

Bağımlılık riskiyle alakalı tartışmalara yanıt olarak ise Sağlık Bakanı, “Bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde kullanılan tıbbi kenevir ürünleri yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerde olacak” diye konuştu.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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