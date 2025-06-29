Murat Ülker'den TBMM'ye Açık Mektup! 'Sakın Yapmayın, Felaket Olur'

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Sağlık alanında düzenlemeler içeren yeni kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 29 maddeden oluşan ve eczanelerde tıbbi kenevir satışının önünü açan düzenleme tartışma yaratırken, duruma tepki gösteren isimlerden biri de Yıldız Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oldu. İş insanı Murat Ülker, konuyla alakalı bir açıklama yaparak "kenevir yasasına hayır" çağrısında bulundu.

Ülker, milletvekillerine seslendiği açıklamasında, ürünün tehlikelerine işaret ederek "Kenevir tarımı ve tıbbi ürün üretimi adı altında sunulan bu yasa tasarısı, yüzeyde sağlık ve ekonomi için bir fırsat gibi görünse de, derinlemesine incelendiğinde toplumumuz ve özellikle gençlerimiz için ciddi bir tehlike kapısı aralamaktadır" ifadelerini kullandı.

'ESRAR ÜRETİMİ KOLAYLAŞIR'

Yasanın bir kötülüğe yol açabileceğini belirten Murat Ülker, "Kenevir bitkidir ve bu bitkiden yüksek tetrahidrokannabinol'lü (THC) esrar üretimi teknik olarak oldukça kolaydır. Bitkinin doğası gereği dayanıklı, hızlı büyüyen ve düşük maliyetli bir tarım ürünüdür. Asıl zor olan üretim değil, üretimi kontrol etmek ve denetlemektir. Domuz ve tavşan gibi hızlı yetiştirilme biçimi ile bir anda yayılır ve kontrol dışına çıkar" dedi.

'DAHA ÖNCE SOSYAL FELAKETLERLE SONUÇLANDI'

Tıbbi kenevirin kontrollü üretimi ve kullanımının bazı ülkelerde kabul gördüğünü dile getiren Ülker, "Ancak bu örneklerin büyük bir kısmı ne yazık ki uyuşturucu kullanımında artış, bağımlılık yaşının düşmesi, sokaklarda daha kolay ulaşılabilen esrar türevleri ve organize suç çetelerinin büyümesi gibi sosyal felaketlerle sonuçlanmıştır. Bu işin kalesi sayılacak Hollanda’da 1970’lerden beri uygulanan “coffee shop” modelinde satış tolere edilse de üretim yasal değil, eğitimli bir tedarik zinciri yoktur ve ekimi yasaktır. Hiç düşündünüz mü neden?" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi