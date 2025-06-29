Eski Galatasaray Başkanı Alp Yalman'dan Tatko Lastik'e Ziyaret! Şirket CEO'su Vedat Özçelik 15 Yıllık 'Muazzam' Yolculuğu Anlattı

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Tatko Lastik LastikPark 15. yaşını çeşitli etkinliklerle kutlarken, etkinlikler kapsamında Tatko Lastik Onursal Başkanı ve eski Galatasaray Başkanı Alp Yalman, Tatko Lastik Genel Merkezi’nde ağırlandı.

TV100'de yer alan habere göre, Galatasaray’da 1990-1996 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan ve unutulmaz izler bırakan, Tatko’da Yönetim Kurulu üyesi olarak da 30 yıldan uzun bir süre çalışarak çarpıcı başarılara imza atan Alp Yalman, şirketin üst yönetimi ve çalışanlarıyla buluştu.

Alp Yalman, LastikPark markasının sektöre kattığı değerler ve geldiği nokta hakkında bilgi aldıktan sonra markanın 15. yılı onuruna gerçekleşen kutlama etkinliğine iştirak etti.

Tatko Lastik CEO’su Vedat Özçelik de kutlamalara ilişkin bir açıklama yaparak, “LastikPark ile birlikte 15 yıl içerisinde muazzam bir yolculuk yaptık. Sıfırdan kurduğumuz, bugün Türkiye’nin en büyük çok markalı perakende lastik kanalı LastikPark, içindeki marka çeşitliliği olarak iyi bir örnek. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve bayilerimize teşekkür ederim” dedi.

LastikPark, geniş bayi ağı, farklı araç segmentlerine yönelik ürün çeşitliliği ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, Türkiye genelinde yayınlaşırken, elektrikli araçlardan offroad lastiklere, performans araç lastiklerinden jant çözümlerine kadar uzanan geniş ürün gamıyla sektördeki pozisyonunu sürdürüyor.

Kaynak: TV100