Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a Taziye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.



Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 29, 2025

NE OLMUŞTU?

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde dün düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı.

ISPR'den yapılan açıklamada saldırıyı Hindistan'ın planladığı ve Pakistan Talibanı'nın (TTP) gerçekleştirdiği savunulmuştu. Saldırının ardından çıkan çatışmada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan destekli terörizmi ülkeden söküp atma kararlılığını sürdürmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinin (ISPR) Hayber Pahtunhva eyaletinde 13 askerin öldüğü bombalı saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tutmasının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan ordusunun, saldırı nedeniyle Hindistan'ı suçlama çabalarının" şiddetle reddedildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi