Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'deki Zirvede Putin'e Davet: 'Yakın Zamanda Türkiye'ye Bekliyoruz'

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak bir otelde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.

'EN YAKIN ZAMANDA SİZİ BEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Değerli dostum, zatıalinizi Türkiye'de misafir etme arzumuzu biliyorsunuz. Davetim bakidir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var. İlişkilerimiz konjonktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN ENERJİ ORTAKLIĞINI İŞARET ETTİ

Rusya lideri Putin de iki ülkenin ilişkilerinde enerji ortaklığının çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Putin, iş birliğinin önemine işaret ederek "Karadeniz üzerinden Türkiye'ye kesintisiz gaz veriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen işbirliği ruhunun sürdüğünü dile getirdi.

'ORTAK MENFAAT' VURGUSU

Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirten Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya'nın müşterek menfaatine olacağını vurguladı.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi