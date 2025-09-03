Trump Bir Haftalık Suskunluğunu Sert Açıklamalarla Bozdu: 'Putin ve Zelenskiy Toplantı Yapmazsa...'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bunun sona ermesini istiyorum” dedi. Putin ve Zelenskiy ile olası görüşmeye işaret eden Trump, “Önümüzdeki günlerde duyuru yapılmazsa, ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirterek, “Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim” dedi.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz haftalarda Alaska'da bir araya gelmişti

'TOPLANTI DUYURUSU YAPILMAZSA...'

Putin ile Alaska’da “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını vurgulayan Trump, “Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım, bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız” ifadelerini kullandı.

'BİNLERCE ASKER ÖLDÜ'

Savaşın sürmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Trump, “Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum” dedi.

Chicago’ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya ise Trump, “Illinois Valisi beni ararsa, bunu yapmayı çok isterim. Şimdi, yine de yapacağız. Bunu yapma hakkımız var. Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var ve bu, yerel muhalefete rağmen Chicago ve Baltimore’a müdahaleyi de içeriyor” yanıtını verdi.

'ÖLDÜ' HABERLERİNE TEPKİ

Hafta sonunda sosyal medyada kendisinin öldüğüne dair çıkan iddialara da değinen Trump, “Bu sahte haber. Bu yüzden medyanın güvenilirliği çok düşük. Potomac Nehri’nin yakınında sahip olduğum kulüpte bazı kişileri ziyaret ettim. Ayrıca Daily Caller’a röportaj verdim. Çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Sonra iki gün boyunca hiçbirine katılmadım ve ‘Onda bir sorun olmalı’ dediler. Biden aylarca toplantı yapmadı. Onu göremezdiniz ve kimse onun bir sorunu olduğunu söylemedi” diye konuştu.

ÇİN SORUSUNA YANIT

Çin’de düzenlenecek askeri geçit törenine ilişkin de soruları yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da katılacağı etkinliğin kendisine yönelik bir meydan okuma olup olmadığı sorusuna, “Hiç de değil. Çin’in bize ihtiyacı var ve Başkan Xi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Çin’in bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla” karşılığını verdi.

