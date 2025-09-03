YouTube Artık Denetleyecek... Gerçekten Aile misiniz?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YouTube Premium’un Aile planında yeni bir dönem başlıyor. Şirket, aile üyelerinin aynı evde yaşamasını şart koşan kuralı daha katı şekilde uygulamaya başladı. Bazı kullanıcıların e-posta kutularına, 'YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak' başlıklı uyarılar gönderildi. Mesajda, aile planındaki kişilerin aynı adreste yaşamadığının tespit edildiği belirtiliyor ve 14 gün içinde adres doğrulaması yapılmazsa Premium ayrıcalıkların iptal edileceği vurgulanıyor. Doğrulama yapmayan kullanıcılar aile planında kalmaya devam edebilecek, ancak reklamsız izleme gibi Premium avantajları kaybedecek.

SİSTEM TESPİT EDECEK

Artık farklı adreslerden bağlanan kullanıcılar sistem tarafından tespit edilecek ve reklamsız Premium hizmetleri kullanamayacak. Aylık 159,99 TL ücretle sunulan Premium Aile planı, beş kişiye kadar reklamsız YouTube ve YouTube Music erişimi sağlıyor. Ancak bu kişilerin aynı evde yaşaması zorunlu. Şimdiye dek bu şart esnetilmişti, ancak YouTube, yeni güvenlik adımlarıyla hesapların gerçekten birlikte yaşayıp yaşamadığını izlemeye başladı.

