YouTube Artık Denetleyecek... Gerçekten Aile misiniz?

YouTube, 'Premium Aile' planı kullanıcılarının gerçekten aynı adreste yaşayıp yaşamadığını denetlemeye başladı. Adres doğrulaması yapmayanlar, reklamsız izleme ayrıcalığını kaybedebilir.

Son Güncelleme:
YouTube Artık Denetleyecek... Gerçekten Aile misiniz?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YouTube Premium’un Aile planında yeni bir dönem başlıyor. Şirket, aile üyelerinin aynı evde yaşamasını şart koşan kuralı daha katı şekilde uygulamaya başladı. Bazı kullanıcıların e-posta kutularına, 'YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak' başlıklı uyarılar gönderildi. Mesajda, aile planındaki kişilerin aynı adreste yaşamadığının tespit edildiği belirtiliyor ve 14 gün içinde adres doğrulaması yapılmazsa Premium ayrıcalıkların iptal edileceği vurgulanıyor. Doğrulama yapmayan kullanıcılar aile planında kalmaya devam edebilecek, ancak reklamsız izleme gibi Premium avantajları kaybedecek.

YouTube Artık Denetleyecek... Gerçekten Aile misiniz? - Resim : 1

SİSTEM TESPİT EDECEK

Artık farklı adreslerden bağlanan kullanıcılar sistem tarafından tespit edilecek ve reklamsız Premium hizmetleri kullanamayacak. Aylık 159,99 TL ücretle sunulan Premium Aile planı, beş kişiye kadar reklamsız YouTube ve YouTube Music erişimi sağlıyor. Ancak bu kişilerin aynı evde yaşaması zorunlu. Şimdiye dek bu şart esnetilmişti, ancak YouTube, yeni güvenlik adımlarıyla hesapların gerçekten birlikte yaşayıp yaşamadığını izlemeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
YouTube
Son Güncelleme:
Beşiktaş Real Madrid’li Yıldızı Getiriyor! Sergen Yalçın Serdal Adalı’ya ‘Alın’ Emrini Verdi: Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek Beşiktaş'tan Real Madrid Çıkarması!
İsrail Gazze'deki Kanlı Planında İkinci Aşamaya Geçti Gazze'de Adım Adım Yeni Katliama...
CHP'li Başkanın Ailesine Molotoflu Saldırının İzi Londra’ya Uzandı! Başkanın Ailesine Molotoflu Saldırının İzi Londra’ya Uzandı!
Herkes İhanet Sanıyordu Ancak Gerçek Bambaşka Çıktı! 3 Yıllık İlişkiyi Noktalayan İstek: Bakın Hakan Sabancı ve Hande Erçel Neden Ayrılmış? 3 Yıllık İlişkiyi Bitiren İstek!
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Kongre İptali Kararının Ardından... CHP İstanbul İl Delegeleri'nden 'Olağanüstü Kongre' Hamlesi CHP İstanbul İl Delegeleri'nden Flaş Hamle
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi