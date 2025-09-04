Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada Uçuştu

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Yasemin ve İzzet Özilhan’ın evliliklerinde kriz yaşandığı ve 14 yıllık evliliklerinin tek celsede bittiği öne sürüldü. İhanet iddialarıyla gündeme gelen çift, sessizliklerini koruyor.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada Uçuştu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan’ın evliliğinde beklenen gelişme yaşandı. Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık iddiaları gündemi meşgul ederken, çiftin 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdığı iddia edildi.

14 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir dönem oyunculuk yapan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı bir süredir konuşuluyordu. Özilhan Ailesi’ne yakın kaynaklar, çiftin ayrılık kararı aldığını doğrularken, sosyal medyada paylaşılan iddialar ise boşanmanın resmileştiğini ortaya koydu. Blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik, ünlü çiftin tek celsede boşandığını duyurdu.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada Uçuştu - Resim : 1

KRİZ PANDEMİ DÖNEMİNDE BAŞLADI

Posta yazarı Halil Kalmuk’un aktardığına göre ise, çift arasındaki ilk büyük kriz pandemi sürecinde patlak verdi. O dönemde ihanet iddiaları gündeme gelmiş, Yasemin Özilhan ilk krizi affetmişti. Ancak ikinci kez benzer söylentiler çıkınca, bu kez ünlü ismin evliliği noktalama kararı aldı ve soluğu mahkemede aldığı iddia edildi.

ÇOCUKLARI İÇİN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada Uçuştu - Resim : 2

Boşanma haberleri sonrası Yasemin Özilhan’ın sessiz kalmayı tercih ettiği, 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela için bu tutumunu sürdürdüğü belirtiliyor. Özilhan’a yöneltilen sorular yanıtsız kalırken, İzzet Özilhan’ın ise boşanmak istemediği iddia edildi.

Dikkat çeken bir diğer detay ise Yasemin Özilhan’ın kayınvalidesi Emine Özilhan ve görümceleri Türkan Özilhan ile İpek Özilhan Özkan’ı sosyal medyada takip etmeye devam etmesi oldu.

Kaynak: Posta Gazetesi

Etiketler
Yasemin Özilhan Boşanma
Dublörü İşten Çıkarılmıştı... Kıvanç Tatlıtuğ'dan İlk Açıklama Geldi Dublörü İşten Çıkarılmıştı... Kıvanç Tatlıtuğ'dan İlk Açıklama Geldi
Herkes İhanet Sanıyordu Ancak Gerçek Bambaşka Çıktı! 3 Yıllık İlişkiyi Noktalayan İstek: Bakın Hakan Sabancı ve Hande Erçel Neden Ayrılmış? 3 Yıllık İlişkiyi Bitiren İstek!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Emekli Maaşlarını Artıracak Kritik Düzenleme Yolda Emekli Maaşlarını Artıracak Kritik Düzenleme Yolda
Milli Takım’dan Kafaları Karıştıran Görüntü! Gruplaşma Mı Başladı? Tepkiler Çığ Gibi Kafa Karıştıran Görüntü!
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı