Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı! 14 Yıllık Aşkta İhanet İddiaları Havada Uçuştu

Cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan’ın evliliğinde beklenen gelişme yaşandı. Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık iddiaları gündemi meşgul ederken, çiftin 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdığı iddia edildi.

14 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir dönem oyunculuk yapan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı bir süredir konuşuluyordu. Özilhan Ailesi’ne yakın kaynaklar, çiftin ayrılık kararı aldığını doğrularken, sosyal medyada paylaşılan iddialar ise boşanmanın resmileştiğini ortaya koydu. Blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik, ünlü çiftin tek celsede boşandığını duyurdu.

KRİZ PANDEMİ DÖNEMİNDE BAŞLADI

Posta yazarı Halil Kalmuk’un aktardığına göre ise, çift arasındaki ilk büyük kriz pandemi sürecinde patlak verdi. O dönemde ihanet iddiaları gündeme gelmiş, Yasemin Özilhan ilk krizi affetmişti. Ancak ikinci kez benzer söylentiler çıkınca, bu kez ünlü ismin evliliği noktalama kararı aldı ve soluğu mahkemede aldığı iddia edildi.

ÇOCUKLARI İÇİN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Boşanma haberleri sonrası Yasemin Özilhan’ın sessiz kalmayı tercih ettiği, 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela için bu tutumunu sürdürdüğü belirtiliyor. Özilhan’a yöneltilen sorular yanıtsız kalırken, İzzet Özilhan’ın ise boşanmak istemediği iddia edildi.

Dikkat çeken bir diğer detay ise Yasemin Özilhan’ın kayınvalidesi Emine Özilhan ve görümceleri Türkan Özilhan ile İpek Özilhan Özkan’ı sosyal medyada takip etmeye devam etmesi oldu.

Kaynak: Posta Gazetesi