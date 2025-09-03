Herkes İhanet Sanıyordu Ancak Gerçek Bambaşka Çıktı! 3 Yıllık İlişkiyi Noktalayan İstek: Bakın Hakan Sabancı ve Hande Erçel Neden Ayrılmış?

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ayrılığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. İkiliden peş peşe hamleler gelirken ayrılığın nedeni tam olarak netleşmiş değil. Peki Hande Erçel ile Hakan Sabancı neden ayrıldı? Herkes ihanet sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı. 3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Bakın Hakan Sabancı ve Hande Erçel neden ayrılmış?

3 yıldır ilişki yaşayan ve sosyetenin en gözde çiftlerinden olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. İkili arasındaki kavganın ihanetten kaynaklandığı ifade ediliyordu ancak gerçek bambaşka çıktı.

HERKES İHANET SANIYORDU GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırmıştı. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili ihanet iddiası ortaya atıldı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt çiftin gerçek ayrılık nedenini açıkladı.

3 YILLIK İLİŞKİYİ NOKTALAYAN İSTEK

Ayrılığı ihanete bağlamaya çalışanlar var ama yanlış. Aileye yakın bir kaynaktan öğrenilen bilgiye göre, ayrılık sebebi Hande Erçel'in evlenme isteğiymiş. Özellikle son dönemde her fırsatta 'evlilik' kelimesini dillendirince Hakan Sabancı da, çok sevmesine rağmen Hande Erçel'le 'yollarını ayırmış.

‘EVLİLİK YOKSA BEN YOKUM’

Arzu Sabancı'nın bu evliliğe onay vermeyeceği ortadayken Hande'nin evlilikte ısrar etmesi merak konusu oldu. Hande, "Evlilik yoksa ben de yokum" demiş ve ikili arasında ayrılık yaşanmış.

Kaynak: Sabah

